الأردن يستدعي سفيره بإسرائيل احتجاجا على احتجاز اثنين من مواطنيه

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على رفضها إطلاق سراح اثنين من مواطنيها جرى اعتقالهما بصورة غير قانونية منذ أشهر بدون أي اتهامات.

التفاصيل

الصفدي قال في تغريدة على تويتر: "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر لإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى".

الصفدي: نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين.

الصفدي: تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.

في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى. ١ /٢ — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 29, 2019

في وقت سابق الثلاثاء دعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن المواطنين المعتقلين لديها منذ شهرين.

البيان: الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبد الرحمن مرعي وعن هبة اللبدي.

البيان: الأردن يدين استمرار السلطات الإسرائيلية بالاعتقال الاداري للمواطن الأردني عبد الرحمن مرعي ورفض أي تبرير لاستمرار الاعتقال.

البيان: بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم من محامي عبد الرحمن مرعي ضد اعتقاله إداريا فإن قرار الاعتقال الاداري وما تلاه من قرارات تثبيت هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة.

البيان: القنصل الاردني في تل ابيب كان قد زار عبد الرحمن مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار هبة عبد الباقي أربع مرات.

البيان: السفارة حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامتهما، وتواصل الضغط والمتابعة بتوجيه من الوزارة للإفراج عنهما.

ما القصة؟

تقول عمان إن هبة عبد اللبدي (24 عاما) اعتقلت في 20 أغسطس/ آب الماضي، فيما تم اعتقال عبد الرحمن مرعي (28 عاما) في الثاني من سبتمبر/ آيلول الماضي.

تم اعتقال الاثنين لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

بحسب وسائل إعلام محلية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر وان حالتها الصحية متردية، أما عبد الباقي فيعاني من مرض السرطان.

وسائل الإعلام قالت إن هبة وعبد الرحمن كانا في طريقيهما من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة لحضور حفلي زفاف لأقارب كل منهما.

لم تعلن إسرائيل سبب اعتقال هبة أو عبد الرحمن.

في السادس من الشهر الحالي، استدعت الخارجية الأردنية القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنين ألأردنيين.

وزارة الخارجية الأردنية أعلنت مساء الثلاثاء في بيان أن السلطات الأمنية ألقت "القبض على مواطن اسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية".

البيان أضاف أن "السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه، تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

الأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ عام 1994.