استدعت السفير الأمريكي.. تركيا: قرار الكونغرس عن "إبادة الأرمن" ليس له قيمة

صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية على قرار تاريخي يعترف رسمياً بما يسمى "الإبادة الجماعية للأرمن"، في خطوة أغضبت تركيا، ووصفته خارجيتها بأنه "بلا قيمة".

وصوت المجلس على قرار آخر يطالب بفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا.

واستدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة بسبب تصويت مجلس النواب بشأن العقوبات وإبادة الأرمن.

"إبادة الأرمن"

أقر مجلس النواب القرار بأغلبية 405 أعضاء، مقابل 11 عضواً، في تصويت رمزي.

رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أعلنت عن تأييدها للقرار، قائلة إن ما حدث للأرمن بين عامي 1915 و1917، جريمة صادمة تم إنكارها طويلاً.

وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، انتقد التصويت الأمريكي على القرار واصفاً إياه بأنه "بلا قيمة".

تشاووش أوغلو أضاف أن تركيا أحبطت لعبة كبرى بهجومها في شمال شرق سوريا، واعتبر تحرك مجلس النواب الأمريكي يهدف للانتقام.

الوزير التركي وصف القرار بالمخزي، قائلاً إنه اتخذ من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.

الكونغرس أقر مشروع القانون بـ405 أصوات مقابل 11 (رويترز)

عقوبات جديدة

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية على قرار يطالب الرئيس دونالد ترمب، بفرض عقوبات وقيود على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا.

تم تمرير القانون بموجب إجراء مستعجل يتطلب أغلبية الثلثين، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار مقابل 16صوتا.

وافق المشرعون الديمقراطيون وكثير من الجمهوريين في الكونغرس على هذا القرار، لدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لإنهاء العملية العسكرية التركية.

على الفور جاء الرد التركي على لسان وزارة الخارجية، التي قالت إنها تدين بقوة تأييد مجلس النواب الأمريكي لقرار فرض العقوبات على أنقرة.

حثت الخارجية التركية إدارة الرئيس ترمب، على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي ستؤدي إلى زيادة الإضرار بالعلاقات الثنائية.

قبل أسابيع فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك، رداً على العملية التي شنتها شمال شرق سوريا.

لكن تلك العقوبات ألغيت بموجب اتفاق أمريكي تركي، أدى لتفاهمات خفضت من التوتر بين البلدين الحليفين في الناتو (حلف شمال الأطلسي).

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