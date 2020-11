اتهامات لفيسبوك بنشر خطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند

قال تقرير لمنظمة آفاز لحملات المجتمع إن خطاب الكراهية الذي يستهدف الأقليات في ولاية آسام بشمال شرق الهند ينتشر دون توقف تقريبا عبر موقع فيسبوك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الهندية بتجريد ما يقرب من مليوني شخص هناك من الجنسية، وفقًا لتقرير جديد صدر، الثلاثاء.

