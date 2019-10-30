اتهامات لفيسبوك بنشر خطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند

قال تقرير لمنظمة آفاز لحملات المجتمع إن خطاب الكراهية الذي يستهدف الأقليات في ولاية آسام بشمال شرق الهند ينتشر دون توقف تقريبا عبر موقع فيسبوك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الهندية بتجريد ما يقرب من مليوني شخص هناك من الجنسية، وفقًا لتقرير جديد صدر، الثلاثاء.

انتشار واسع

المنشورات التي تهاجم الأقليات الدينية والعرقية في ولاية آسام شوهدت أكثر من 5.4 مليون مرة على موقع فيسبوك بحسب تقرير آفاز.

انتشار خطاب الكراهية، يثير التساؤلات حول مدى جدوى السياسات التي نهجها موقع فيسبوك منذ استخدامه لنشر خطاب الكراهية في 2017 خلال الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغيا.

الناشطة ألفا زوياب من منظمة آفاز وأحد المشاركين في كتابة التقرير قالت "لست متأكدة من الدروس التي تعلمها موقع فيسبوك من خلال أزمة الروهينغيا".

زوياب أضافت "إذا كانوا ينتظرون أن يحدث عنف فعلي، سيكون قد فات الأوان. إنهم بحاجة إلى أخد التحذيرات على محمل الجد".

لاجئون من الروهينغيا يفرون من ميانمار

"تطهير عرقي"

في أغسطس/أب من هذا العام، نشرت الحكومة الهندية قائمتها النهائية لمواطني ولاية آسام، تاركة 1.9 مليون شخص خارج قائمة المواطنين معظمهم من المسلمين.

منظمات حقوق الإنسان قالت إن الهند تخاطر بجعل الملايين بدون جنسية مما قد يقود إلى إثارة التوترات بين الهندوس والمسلمين في المنطقة. كما اُتهمت الحكومة باستخدام البرنامج ضد المسلمين ووصفوه بأنه "تطهير عرقي".

الوضع في ولاية آسام يذكر بالحملة البوذية ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار التي بلغت ذروتها في عام 2017، ما أجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، واجه المسلمون موجة من الهجمات منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا السلطة.

عام 2018، وعد حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" بتطبيق البرنامج في مناطق أخرى، وفي وقت سابق من هذا العام، وصف رئيس الحزب أميت شاه، المهاجرين غير الشرعيين بـ "النمل الأبيض".

NEW: Avaaz report released today shows #Facebook is a megaphone for hate speech in Assam in India, aimed at people in danger of losing citizenship. Read more in @TIME on how this #disinformation has spread: https://t.co/iq3D3NNmaI — Avaaz (@Avaaz) October 29, 2019

المسلمون البنغال

يبدو أن المسلمين البنغال على وجه الخصوص، هم المستهدفون بخطاب الكراهية على فيسبوك، وفقًا لمنظمة أفاز، التي وجدت تداول منشورات على الموقع تنعتهم بـ "الطفيليات" و"الفئران" و "المغتصبون"، وتدعو إلى إبادتهم.

بعد الإبادة الجماعية للروهينغيا، تم انتقاد فيسبوك لعدم توظيف أي متحدثين بورميين قادرين على اكتشاف وإزالة خطاب الكراهية على منصته.

شركة فيسبوك قالت في 2018 أنها لم تفعل ما يكفي لمنع الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينغيا، ومنذ ذلك الحين استثمرت الشركة في العنصر البشري والتكنولوجيا والشركاء للتصدي لعدم إساءة استخدام فيسبوك في ميانمار.

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