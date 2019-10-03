وسط دهشة رئيس فنلندا.. ترمب يسخر من بيلوسي ويهاجم بايدن

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على خلفية التحقيق الذي يجرى حاليًا بشأن عزله، فيما شن هجوما حادا على خصمه جو بايدن ونجله وبرلمانيين.

ترمب الذي بدا متوترًا، هاجم بعنف نائب الرئيس السابق جو بايدن، خصمه الديموقراطي المرجح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020، ووسائل إعلام وصفها بالفاسدة وبرلمانيين اتهمهم بـالخيانة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، الذي تابع تصريحات ترمب بصمت وقد بدت عليه الدهشة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن ترمب "استخدم" نائبه مايك بنس لإخطار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعليق المساعدات التي يتم توجيهها إلى بلاده.

تصريحات ترمب

سخرية من بيلوسي وبرلمانيين:

إنها توزع مذكرات استدعاء كما لو كانت كعكًا.. تريد أمر استدعاء؟ تفضل ها هو. خذه. كما لو كانت كعكًا".

التحقيق الرامي للعزل هو "أكبر خدعة". هذه جريمة احتيالية على الشعب الأمريكي. لكننا سنعمل معًا. مع "الماكر" آدم شيف -رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب- وبيلوسي وكلهم.

أكّن احترامًا كبيرًا للمبلّغين، لكن فقط عندما يكونون صادقين (في إشارة إلى المخبر المجهول الذي يقف وراء إجراءات العزل التي أطلقها مجلس النواب).

كل هذه القضية تدور حول محادثة بسيطة! (في إشارة منه إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني).

حاولوا (النواب الديمقراطيون) عزلي منذ اليوم الذي انتُخِبت فيه. أتعلمون ماذا؟ لقد فشلوا!

وردًا على سؤال "ماذا يمكنكم التعلم من فنلندا المصنفة بأنها أسعد بلد في العالم"، قال ترمب "عندما نكون قد تخلصنا من بيلوسي وشيف. فنلندا بلد سعيد ورئيسها سعيد".

هجوم على بايدن ونجله:

"نجل (جو) بايدن فاسد، وبايدن فاسد.

بايدن لم يكُن يوماً رجلاً ذكياً، وهو أقل ذكاءً اليوم.

ترمب وبيلوسي وبنس (غيتي)

استخدام نائب الرئيس

واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن مايك بنس نائب ترمب، لم يكن على دراية بمساعي الرئيس الرامية للضغط على الرئيس الأوكراني بشأن نجل منافس ترمب، جو بايدن.

الصحيفة: ترمب وجه بنس بعدم حضور مراسم تنصيب زيلينسكي.

وكالة بلومبرغ نقلت عن كاتي والدمان، المتحدثة باسم بنس "ما ذكرته واشنطن بوست هو تبرئة صريحة للإدارة الأمريكية".

المتحدثة: من الواضح تمامًا أن نائب الرئيس قام بتوصيل رسائل الرئيس بشأن مكافحة الفساد وتقاسم العبء الأوربي، بشكل مباشر وفعال. وفور عودته تم الإفراج عن المساعدات المالية.

تطورات مساءلة ترمب

الديمقراطيون هددوا بإجبار البيت الأبيض على تسليمهم الوثائق التي يريدونها، وأعلنوا أنهم سيوجهون الجمعة إنذارًا قضائيًا إلى السلطة التنفيذية إذا لم تمتثل طوعًا لطلبهم حتى ذلك الوقت.

آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: نحن لا نمزح. لا نريد أن يطول هذا الوضع لأشهر كما يبدو من استراتيجية الحكومة.

في وقت سابق الأربعاء، قال آدم شيف إن أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد دليلًا على عرقلة سير التحقيقات بشأن عزل ترمب.

شيف حذر وزير الخارجية مايك بومبيو، من منع أي مسؤول من الإدلاء بشهادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق.

في الأيام الأخيرة، قال ترمب تصريحات تحدث فيها عن "انقلاب" و"حرب أهلية إذا تم عزله"، واتهم الديمقراطيين بإضاعة الوقت في "أمور تافهة".

الديمقراطي جو بايدن هو نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

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