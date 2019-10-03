هآرتس: الاحتجاجات ستجبر السيسي على تغيير قيادات في الجيش

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الأربعاء، إن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر، وضعت الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقف محرج سيضطره بسببه لإجراء تغييرات في الجيش.
خلافات مع القوات المسلحة
- المحلل الإسرائيلي زيفي بارئيل، قال في تقرير للصحيفة إن احتجاجات مصر والتقارير التي تتحدث عن خلافات بين السيسي وقيادات في الجيش قد تدفع الرئيس لإحداث تغييرات في المؤسسة العسكرية.
- بائيل أوضح أن التقارير الأخيرة تشير إلى خلافات بين الرئيس السيسي ووزير الدفاع محمد زكي.
- خلافات الرئيس مع الجيش جاءت بعد مقاطع فيديو نشرها الفنان والمقاول المصري محمد علي، تحدث فيها عن فساد عميق في المؤسسة العسكرية.
- ذهب بارئيل إلى أن السيناريو الأرجح هو تشديد السيسي قبضته على الجيش، بإجراء تعديلات في القيادات العسكرية.
هل يواجه مصير مبارك؟
- زيفي بارئيل قال إن الاحتجاجات الأخيرة في مصر، نادرة حتى الآن في عهد السيسي، وتثير تكهنات حول استقرار نظامه وقدرته على البقاء في السلطة.
- هناك فرق بين السيسي والرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كانت علاقته بالجيش تتراجع في آخر أيامه بالسلطة، حسبما يضيف بارئيل.
- عام 2011، وصلت العلاقات المتوترة لمبارك مع وزير الدفاع آنذاك المشير محمد طنطاوي إلى ذروتها، ما دفع الجيش للوقوف مع المتظاهرين.
- عمل السيسي وفق المحلل بارئيل، على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش، مشيراً إلى محاولته تجنب مصير مبارك.
- إلا أن الاحتجاجات الأخيرة، وفيديوهات المقاول محمد علي، خلقت توتراً ملحوظاً بين مؤسسة الجيش والرئاسة.
- اعتبر بارئيل أنه من غير المحتمل أن تشهد مصر قريبا مظاهرات كتلك التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2011.
- لكن الظروف تصبح تدريجيا مماثلة لتلك التي كانت سائدة في نهاية عهد مبارك، وفق بارئيل.
خلافات داخل أجهزة السلطة
- أشار بارئيل إلى تقارير تفيد بأن رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي عباس كامل يعمل على إقناع السيسي، بالإطاحة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
- ترجع التقارير، سبب ذلك إلى الإخفاقات الإدارية لمدبولي، والتي يرى فيها عباس كامل سببا في فشل خطط السيسي.
- أقدم السيسي سابقا على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركائه في الانقلاب العسكري بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي.
- أرجع بارئيل سبب الإقالة إلى خشية السيسي من حصول صبحي على قدر من القوة قد يسخرها ضده.
- كان صبحي قد عارض خطة السيسي لتعديل الدستور، التي تمكنه من البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايتين متتاليتين.
قواسم مشتركة مع إسرائيل
- بارئيل قال إن السيسي ليس لديه مخاوف على الجبهة السياسية، نظراً إلى صمت أعضاء البرلمان وانحيازهم للرئيس، من أجل المال أو نتيجة الضغوطات من المخابرات العامة.
- استدل بارئيل، بمقترح طرحه بعض أعضاء البرلمان المصري بمعاقبة المتظاهرين ضد السيسي بالحرمان من الجنسية والسجن مدى الحياة.
- يعكس ذلك، وفق المحلل الإسرائيلي، قاسما مشتركا بين مصر وإسرائيل القائم على شعار "لا جنسية بدون ولاء"، الذي يعتبر أن الولاء للرئيس هو الولاء للبلد.
- يعتبر موقف أعضاء البرلمان، حسب بارئيل، هدفاً لهم لتعريف خصوم الرئيس بأنهم أعداء لمصر، ويجب هزيمتهم بأي وسيلة.