نيويورك تايمز: هجمات إلكترونية بحق معارضين مصدرها المخابرات المصرية

ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف صحفيين وباحثين ومحامين ومعارضين وناشطين حقوقيين في مصر، مصدرها جهات حكومية مصرية.

في غضون ذلك قالت منظمات حقوقية أوربية ومصرية إن النظام المصري يستغل صمت المجتمع الدولي لإشاعة ثفاقة الخوف والترهيب في حق المعارضين وناشطي حقوق الإنسان.

التفاصيل

وفقا لنسخة أولية من تقرير ستنشره، الخميس، شركة "تشيك بوينت سوفتوير" (Check Point Software Technologies) -وهي إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، ومقرها الرئيسي جنوب سان فرانسيسكو- قام مهاجمون بتثبيت برامج على هواتف الأشخاص المستهدفين، ما مكنهم من قراءة ملفات الضحايا ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وتعقب مواقعهم، وتحديد هوية من اتصلوا به.

قُبض على اثنين من النشطاء الذين استهدفوا من خلال الهجوم السيبراني الذي اكتشفته الشركة الأمنية، وهم من الشخصيات المعارضة البارزة الشهر الماضي، كجزء من حملة القمع المصرية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ألقي القبض على حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكذا حازم حسني المتحدث باسم حملة رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، وخالد داود الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق، وهو ناقد بارز للسيسي حسب ما جاء في تقرير نيويورك تايمز.

حسن نافعة (يمين) وحازم حسني

وجدت تشيك بوينت أن الخادم المركزي المستخدم في الهجمات تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأن الإحداثيات الجغرافية المضمنة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع النشطاء تتوافق مع مقر وكالة التجسس الرئيسية في مصر، وهو جهاز المخابرات العامة.

وفقًا لتقرير تشيك بوينت فإن الهجوم الإلكتروني بدأ عام 2016، ويقول التقرير إن عدد الضحايا الكلي غير معروف، لكن الشركة حددت 33 شخصا، ومعظمهم من الشخصيات المعروفة في المجتمع المدني والمعارضة، الذين كانوا مستهدفين في أحد أجزاء العملية التي اكتشفتها.

قالت أسيل كيال -المحللة لدى تشيك بوينت- لصحيفة نيويورك تايمز "اكتشفنا قائمة بالضحايا، ومن بينهم نشطاء سياسيون واجتماعيون تم اختيارهم بعناية، وصحفيون بارزون، وأعضاء منظمات غير ربحية في مصر".

كان الهجوم الثاني عبارة عن هجمات إلكترونية استخدمت مجموعة من التطبيقات الخبيثة على الهواتف وحسابات البريد الإلكتروني للنشطاء لخداع المستخدمين.

ظهر تطبيق يسمى "سيكيور ميل" (Secure Mail) يدعي أنه تابع لبريد جيميل، ويحذر الأشخاص المستهدفين بأن حساباتهم قد تم اختراقها، ثم يقوم بخداعهم ليكشفوا له عن كلمات المرور الخاصة بهم.

تطبيق آخر يدعى "آي لود 200%" (iLoud200%)، يعد المستخدمين بمضاعفة صوت الهواتف المحمولة، بينما يقوم باختراق موقع الهاتف الجغرافي، حتى إذا أوقف المستخدم خدمات الموقع أو خدمات تتبع الموقع الجغرافي.

أحد التطبيقات الأكثر تطورًا كان اسمه "إنديكس واي" (IndexY)، وادعى أنه تطبيق مجاني لتحديد المتصلين المجهولين، مثل التطبيق الشهير "تروكولار". ولكن التطبيق قام بنسخ تفاصيل جميع المكالمات التي تمت على الهاتف، وتخزينها على خادم يسيطر عليه المهاجمون، كما وجدت تشيك بوينت أن التركيز كان على اتصالات المستخدمين مع أطراف خارج مصر.

منذ صدوره في وقت مبكر هذا العام، أصبح "إنديكس واي" تطبيقا مشهورا في متجر غوغل الرسمي، حيث تم تنزيله خمسة آلاف مرة.

قال باحثون في تشيك بوينت إن مجرد قدرة المخترقين على وضعه في متجر غوغل، والتحايل على الإجراءات التي تتخذها غوغل لفحص التطبيقات الجديدة، يشهد على درجة عالية من التطور والجهد الذي بذل في تطويره.

كان التطبيق متاحًا على متجر غوغل حتى شارك تشيك بوينت في 15 يوليو/تموز مخاوفه مع غوغل، حيث أزيل التطبيق و"حظر المطور المرتبط" بعد ذلك بأسبوعين تقريبًا.

كيف تم اكتشافهم