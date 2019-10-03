ناشطة بحرينية تروي وقائع تعذيبها في بلادها

كانت لحظات تعذيبي مرعبة، خلالها كنت أصرخ "هل يعلم الملك ماذا تفعلون"، فردّ أحدهم "لدينا ضوء أخضر من الرئيس ترمب وهنا لا تصرخين لأنه لن يسمعك أحد، لن ينقذك من أيدينا لا المنظمات الدولية ولا الأمم المتحدة وحتى المفوض السامي للأمم المتحدة زيد بن رعد، وحتى الله لا نعرفه في هذه الغرفة".
قامت السلطات بتعمد صب الماء عليّ، بعد إغمائي، لتواصل تعذيبي.
تعرضت للتهديد بالاغتصاب واستهداف عائلتي في قضايا جنائية.
أمهلتني السلطات، ساعة بعد خروجي من السجن، لكتابة تغريدات أعلن فيها توقفي عن النشاط الحقوقي، وإغلاق كل حسابات التواصل وقطع الصلة بالضحايا والمنظمات الحقوقية.
إعادة اعتقال
أصبت بانهيار عصبي، بعد خروجي من مركز الاحتجاز، وتحدثت بما حصل لي بعد أسبوع من الصمت خوفاً من تكرار الاعتقال.
أعادت السلطات بعد ذلك، اعتقالي، وقامت باقتحام منزلي، وسرقت ممتلكاتي، وهواتف جميع أفراد عائلتي.
الاعتقال الثاني، استمر نحو 4 أشهر في ظروف قاسية، سجنت فيها شهرين في حبس انفرادي، أضربت خلالها عن الطعام مدة 31 يوماً.
نجح الإضراب إلى جانب الضغط الدولي في إخلاء سبيلي.
ما زلت أطالب بمحاسبة من قام بتعذيبي ومستمرة في مناصرة قضايا الضحايا.
خلفيات
ابتسام الصايغ ناشطة بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان، وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية.
عٌرِفت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
دعت الناشطة البحرينية، مراراً لتحقيق العدالة، في قضايا التعذيب داخل مراكز الاحتجاز في المملكة.