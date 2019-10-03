معلمو الأردن يمهلون الحكومة حتى مساء السبت لتعليق الإضراب

أمهلت نقابة المعلمين الأردنيين حكومة بلادها حتى مساء السبت؛ لتحقيق مطالبها، المتمثلة بزيادة مالية والاعتذار عما تعرض له معلمون في احتجاجات الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي.

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