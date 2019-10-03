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سياسة|الأردن

معلمو الأردن يمهلون الحكومة حتى مساء السبت لتعليق الإضراب

وقفة تأييد لإضراب المعلمين في الأردن
وقفة تأييد لإضراب المعلمين في الأردن
3/10/2019

أمهلت نقابة المعلمين الأردنيين حكومة بلادها حتى مساء السبت؛ لتحقيق مطالبها، المتمثلة بزيادة مالية والاعتذار عما تعرض له معلمون في احتجاجات الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي.

التفاصيل
  • متحدث باسم مجلس النقابة قال عقب اجتماع في العاصمة عمان "إن لم تتحقق مطالبنا تكون الحكومة قد قررت إضراباً جديداً صباح الأحد".
  • ردا على سؤال بشأن قرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف الإضراب، قال المتحدث إنه تم الانتهاء من "موضوع المحكمة"، في إشارة إلى قيامهم بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
  • الأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددة أن القرار "نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه".
  • أعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.
  • معلمو الأردن بدأوا إضرابا عن العمل قبل شهر تقريبا، للمطالبة بزيادة مالية يقولون إنه تم الاتفاق عليها مع الحكومة عام 2014.
  • المعلمون رفضوا قرارا حكوميا بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة.
  • تتراوح قيمة الزيادة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا) لكافة المعلمين بحسب درجاتهم الوظيفية.
  • النقابة، التي تضم نحو 140 ألف معلم، تتمسك باستمرار الإضراب حتى الحصول على علاوة بنسبة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
  • النقابة تطالب أيضا بمحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي خلال مطالبتهم بالزيادة.
  • لم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل اليوم 20 يوما دراسيا.
المصدر : الأناضول
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