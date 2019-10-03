مصر.. اعتقال شقيق إعلامي نشر صورة لنجل السيسي

قال الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، الخميس، إن السلطات المصرية اختطفت شقيقه، أمس، واقتحمت منازل عائلته انتقاما منه لنشره صورة لمحمود، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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قبل يومين عرض أبو خليل في برنامجه على قناة "الشرق" صورا قال إنها للعميد محمود، الابن الأكبر للسيسي، والذي يعمل في منصب قيادي بجهاز المخابرات العامة.

نشر أبو خليل أيضا صورة لثلاث سيدات قال إنهن رضا زوجة مصطفى نجل السيسي، وداليا زوجة حسن نجل السيسي، ونهي زوجة محمود السيسي، ويظهر في الصورة ورائهم حراسة قال أبو خليل إنهم من الحرس الجمهوري.

بعد نشره للصور قال أبو خليل في منشور في صفحته على فيسبوك إن قوات الأمن اختطفت شقيقه الأكبر الدكتور عمرو أبو خليل، استشاري الطب النفسي، من داخل عيادته ومن وسط المرض، وصادرت متعلقاته الشخصية.

أبو خليل أضاف أن قوات الأمن اقتحمت أيضا منزل والدته البالغة من العمر 76 عاما، وسرقت جميع الأموال والهواتف المحمولة وجوازات السفر وبطاقات الرقم القومي والأوراق الخاصة بها وبشقيقه.

كما ذهبت قوات الأمن إلى شقيقة أبو خليل الكبرى وفتشتها.

أبو خليل تابع "تم الذهاب إلى شقة شقيقي الدكتور عمرو بعد اختطافه وقلبها رأسا علي عقب وسرقة متعلقات منها عدد 2 لاب توب وجوازات سفر أولاده وبطاقات الرقم القومي وذلك في هجمة متزامة وكأننا في حرب".

"انتقام"

الناشط الحقوقي أكد أن ما حدث مع عائلته "جريمة كاملة تتشابه كثيرا مع جرائم الفاشية في عهود سابقة دفع العالم كله ثمنها كثيرا ومنها التنكيل بالعائلات من أجل إخراس أصوات أبنائهم المعارضين للحكم الفاشي الدموي الهمجي".

أبو خليل أضاف أن سبب ما حدث هو "انتقام غير مبرر من نجل السيسي محمود السيسي بعد نشر صورته وصور العائلة الحاكمة لمصر".

أبو خليل أوضح "لم يفزعه ولم يغضبه نشري لجرائم والده ولا جرائمه هو في سيناء، والتي أعمل عليها منذ أكثر من 6 سنوات، لكن أغضبه نشر صور العائلة حتى لا يتفحص وشوشهم (وجوههم) الشعب ليعرف من اختطف بلده ومن جوعوه وأذلوه وهم يرفلون في النعيم".

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