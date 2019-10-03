لغز فنادق ترمب.. حجوزات كبيرة وغرف فارغة

يحقق الكونغرس الأمريكي في ادعاء بأن مجموعات، تشمل حكومة أجنبية واحدة على الأقل، حاولت التقرب من الرئيس دونالد ترمب عبر حجز غرف في فنادقه دون الإقامة فيها، حسبما نشر موقع بوليتيكو.

شبهات فساد

الموقع الأمريكي قال أمس الأربعاء، إن الادعاء يمثل جزءا من فحص واسع أجرته لجنة الرقابة في مجلس النواب، وتحقيقات من أعضاء ديمقراطيين تهدف لمساءلة ترمب بهدف عزله.

أوضح الموقع أن التحقيق يبحث في إمكانية انتهاك ترمب للقوانين، من خلال قبوله أموالا من مسؤولين أمريكيين، أو من حكومات أجنبية في ممتلكات تابعة له.

نقل الموقع عن جيري كونولي، الذي يترأس لجنة التحقيق الفرعية، بشأن فندق ترمب في واشنطن، قوله إن الحالة قد تمثل رشوة صريحة، وقد يكون ترمب متورطا في محاولات حكومات أجنبية للتقرب منه، والتودد إليه بغرض تحقيق مصالح عبر الحجوزات الوهمية.

كونولي ذكر أن إدارة ترمب والفندق التابع له، لم يستجيبوا بعد، لاستفسارات لجنة الرقابة للتعليق على الادعاء.

حجوزات وهمية

التحقيق بدأ بعدما تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن رابطة تجارية وحكومة أجنبية حجزتا عددا كبيرا من الغرف في فنادق ترمب.

ما زاد الشكوك أن تلك الحجوزات الكبيرة، لم تشغل سوى جزء صغير من الغرف، حسبما أفاد به شخص مطلع على الادعاء، لكن ليس من صلاحيته التحدث باسم اللجنة.

الدستور الأمريكي يحظر على الرئيس قبول أي منح أو أرباح شخصية، من حكومات أجنبية أو تلقي أي أموال من الحكومة الأمريكية، عدا راتبه السنوي.

النائب الديمقراطي رو خانا، وهو عضو في لجنة الرقابة، اعتبر تلك الحجوزات المشبوهة، انتهاكا للقانون، سواء كانت بناء على طلب ترمب أو موظفيه.

خانا أضاف أن انتهاك القانون يبقى قائما، حتى لو لم تكن تلك الحجوزات جاءت بناء على طلب الرئيس ترمب أو موظفيه.

وفق خانا، يدل ذلك على ثقافة فساد خلقتها إدارة ترمب لتحقيق مصالح خاصة، وهو ما لا يقبل به الأمريكيون.

فندق ترمب الدولي في واشنطن (غيتي)

استغلال منصب الرئاسة

تعرض الرئيس ترمب لانتقادات سابقة تتعلق بعدم إعلانه الانفصال التام عن مجموعة شركاته التي تحمل اسمه.

لا يزال ترمب يمتلك أعمالا تجارية ويقوم بزيارة ممتلكاته في فلوريدا ونيوجيرسي وفيرجيينا، وسافر إليها أكثر من 300 مرة منذ أن أدى اليمن الدستورية، حسب بوليتيكو.

يواجه ترمب بالفعل دعاوى قضائية تتهمه بانتهاك الدستور من خلال قبول الأموال من المسؤولين الأجانب في منتجعاته وفنادقه.

ارتفعت إيرادات بعض المنتجعات التي زارها ترمب عام 2018، بما فيها فندق ترمب الدولي بواشنطن، وفق بيانات الإفصاح المالي الشخصي لشركة ترمب.

ترمب كان قد نفى مراراً المزاعم بأنه يستغل منصب الرئاسة للترويج لمنتجعاته. وقال للصحفيين الشهر الماضي "لدي كثير من الفنادق المنتشرة في كل مكان، والناس الذين يقيمون بها، يفعلون ذلك، لأنها الأفضل".

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