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سياسة|فرنسا

فرنسا: ارتفاع حصيلة ضحايا الطعن بمقر للشرطة في باريس إلى 5 قتلى

عناصر من الشرطة الفرنسية تأمن المنطقة أمام مقر شرطة باريس
عناصر من الشرطة الفرنسية تأمن المنطقة أمام مقر شرطة باريس
3/10/2019

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم بسلاح أبيض (سكين) على مقر للشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس،الخميس، إلى 5 قتلى، بينهم منفذ الهجوم.

التفاصيل   
  • نقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن مصدر بالشرطة (لم تسمه)، إنّ "الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في باريس، أسفر عن سقوط 4 قتلى من الشرطة إضافة إلى المهاجم".
  • بحسب مصادر لوكالة "فرانس برس" فإن المحققين يستطلعون بالأخص في احتمال وجود خلاف شخصي، إلا أن دوافع المنفذ الحقيقة ما زالت مجهولة حتى الآن.      
  • رئيسة بلدية باريس أكدت أن "عددا من الناس" أصيبوا بجروح تفضي للوفاة.
  • يعمل المنفذ الذي قٌتل في باحة المبنى، في مديرية الاستخبارات في مقر الشرطة الرئيسي.
  • وقع الاعتداء بعد الظهر داخل المركز الرئيسي للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام. أرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارة كانت مقررة إلى تركيا، وتوجه إلى موقع الحادث، وفق مصادر فرانس برس.
"مسيرة غضب"
  • يأتي هذا الاعتداء الدموي غداة مشاركة الآلاف من عناصر الشرطة في باريس بـ"مسيرة غضب"، في تحرك غير مسبوق منذ نحو 20 عاماً جرت الدعوة إليه بسبب أزمات داخلية تشهدها المؤسسة وارتفاع نسب الانتحار وإصلاح المعاشات التقاعدية.
  • بحسب المنظمات النقابية، شارك 26 ألف شخص في التحرك. ويوجد في فرنسا نحو 150 ألف عنصر شرطة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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