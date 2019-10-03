فرنسا: ارتفاع حصيلة ضحايا الطعن بمقر للشرطة في باريس إلى 5 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم بسلاح أبيض (سكين) على مقر للشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس،الخميس، إلى 5 قتلى، بينهم منفذ الهجوم.

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نقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن مصدر بالشرطة (لم تسمه)، إنّ "الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في باريس، أسفر عن سقوط 4 قتلى من الشرطة إضافة إلى المهاجم".

بحسب مصادر لوكالة "فرانس برس" فإن المحققين يستطلعون بالأخص في احتمال وجود خلاف شخصي، إلا أن دوافع المنفذ الحقيقة ما زالت مجهولة حتى الآن.

رئيسة بلدية باريس أكدت أن "عددا من الناس" أصيبوا بجروح تفضي للوفاة.

يعمل المنفذ الذي قٌتل في باحة المبنى، في مديرية الاستخبارات في مقر الشرطة الرئيسي.

وقع الاعتداء بعد الظهر داخل المركز الرئيسي للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام. أرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارة كانت مقررة إلى تركيا، وتوجه إلى موقع الحادث، وفق مصادر فرانس برس.

"مسيرة غضب"