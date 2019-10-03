رغم حظر التجوال: تزايد سقوط قتلى في احتجاجات دامية بالعراق

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة العراقية قولها إن عدد القتلى في التظاهرات التي تشهدها البلاد قد ارتفع إلى 27 شخصا على الأقل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن حصيلة ضحايا المظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات العراقية في اليومين الماضيين بلغت 19 قتيلا ومئات المصابين بينهم أفراد قوات الأمن وأضافت المفوضية أن عدد المعتقلين بلغ 216، أفرج عن 154 منهم.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر محلية في الديوانية (جنوبي البلاد) بمقتل 3 متظاهرين وإصابة أكثر من عشرين، بينهم ثلاثة من عناصر قوات الأمن، في مظاهرات شارك بها آلاف في مركز المدينة، الخميس.

وكانت الشرطة العراقية قد أطلقت الرصاص لتفريق حشود من المحتجين تحدوا حظرا للتجوال، فجر الخميس، بعد مقتل 11 شخصا الليلة الماضية في اضطرابات مستمرة منذ 3 أيام.

التفاصيل

قال شهود عيان إن مئات المتظاهرين بدأوا التوافد على مناطق الاحتجاجات وسط العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في المظاهرات، رغم الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات العراقية في بغداد بمنع التجوال الذي سرى منذ، فجر الخميس، وحتى أجل غير مسمى.

قوات الأمن جابت الطرق الرئيسية والأماكن العامة في بغداد، لكن بحلول النهار كانت مظاهرات صغيرة ومتفرقة قد بدأت تتجمع مرة أخرى في تحد للحظر المفتوح الذي فُرض في العاصمة من الساعة الخامسة صباحا.

تسببت الاشتباكات التي دارت خلال ساعات الليل في مدن بالجنوب في رفع عدد القتلى بأكثر من الضعف ليصل عددهم الإجمالي إلى 19 قتيلا خلال الاضطرابات المستمرة منذ ثلاثة أيام.

قالت الشرطة العراقية إنه تم رفع حظر التجوال الذي فُرض في المدن الجنوبية خلال الليل.

قالت الشرطة ومسؤولون بالمجال الصحي إن الاشتباكات التي دارت خلال الليل بين المحتجين وقوات الأمن أودت بحياة سبعة في الناصرية بينهم شرطي إضافة إلى أربعة قتلى في مدينة العمارة.

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء ترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني وأصدر أوامره بحظر التجوال في بغداد، الخميس.

لا يُسمح بوجود أحد في الشوارع غير المتجهين للمطار والقادمين منه وسيارات الإسعاف وبعض موظفي الحكومة وزوار الأماكن الدينية.

قالت الشرطة ومصادر طبية إن زوجين كانا قد شاركا في احتجاجات البصرة العام الماضي قُتلا بالرصاص في منزلهما في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

ذكرت مصادر أمنية أنهما كانا قد تلقيا تهديدات من جماعات مسلحة قوية في البصرة السنة الماضية.

إيران تغلق معبرا حدوديا

التلفزيون الإيراني ذكر، الخميس، أن الاضطرابات في العراق دفعت السلطات الإيرانية لإغلاق معبر خسروي لكن المعابر الأخرى ظلت مفتوحة وذلك قبل إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء بجنوب العراق.

وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية قالت إن السلطات أعادت فتح معبر جذابة بعد إغلاقه في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

كان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قد قال الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن يزور نحو ثلاثة ملايين إيراني كربلاء للمشاركة في إحياء الأربعينية.

إيران تدعو مواطنيها لإرجاء زيارتهم للعراق

وزارة الخارجية الإيرانية حثت، الخميس، مواطنيها على إرجاء زياراتهم إلى العراق لإحياء ذكرى أربعينية الحسين، "إلى حين استقرار الظروف هناك".

دعت الخارجية مواطنيها في بيان إلى أن "يولوا اهتماما كبيرا لتحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين في العراق خلال زياراتهم".

البيان: "طهران على ثقة من أن الحكومة العراقية ستعمل إلى جانب الأحزاب والشخصيات السياسية والمرجعية الدينية والزعماء الدينيين، على تهدئة الأجواء المشتعلة في المدن العراقية ولن تسمح لبعض الحركات بإلحاق الضرر بالشعب العراقي وإساءة معاملة الأجانب الوافدين إلى العراق".

ويتدفق الإيرانيون على العراق لإحياء مناسبة أربعينية الحسين بن علي، التي توافق يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

دعوة للبرلمان

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة مطالبهم.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

توسيع حظر التجوال

سلطات الأمن العراقية وسعت من حظر التجوال ليمتد إلى ثلاث محافظات جنوبي البلاد.

"قيادة العمليات المشتركة" التابعة للجيش ذكرت في بيانين منفصلين مقتضبين أن الحظر يسري في محافظتي ذي قار وميسان، بدءا من الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر.

مديرية شرطة النجف أعلنت في بيان، فرض حظر شامل على التجوال في المحافظة وقالت إن الحظر يبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

واشنطن تنفي تعليق خدمات سفارتها

مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية نفى، الخميس، تقارير إعلامية بشأن تعليق خدمات سفارتها في العاصمة العراقية بغداد وإجلاء الموظفين غير الأساسيين.

قناة "الحرة" الأمريكية نقلت عن المسؤول، الذي لم تسمه، قوله إن هذه التقارير "غير صحيحة".

المسؤول: السفارة الأمريكية أصدرت فقط بيانا "تنبه فيه الأمريكيين إلى وجود مظاهرات في عدة مدن عراقية، وتطلب منهم تجنبها، والامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر التطورات".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق الولايات المتحدة خدماتها القنصلية في العراق، على خلفية الاحتجاجات الشعبية.

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