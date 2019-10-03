ذكرى خاشقجي.. مطالبات بالكشف عن اتصالات ترمب مع المسؤولين السعوديين

وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء، انتقادات لطريقة تعامل الرئيس دونالد ترمب، مع جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
العدالة لخاشقجي
- رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ورئيس لجنة الاستخبارات في المجلس آدم شيف، أكدا أنهما سيبذلان جهودهما لتحقيق العدالة في القضية.
- جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، انتقدا فيه تعامل ترمب مع قضية قتل خاشقجي، في الذكرى الأولى لاغتياله.
انتقادات لترمب
- السيناتور تيم كاين، كتب على تويتر قائلا إن الرئيس ترمب، لم يضمن محاسبة السعودية على جريمة قتل خاشقجي.
- اتهم كاين ترمب بتقويض حرية التعبير، التي دافع عنها خاشقجي.
- اعتبر السيناتور الأمريكي أن خاشقجي اغتيل لأنه كشف عن انتهاكات الرياض في مجال حقوق الإنسان.
- أشار كاين إلى أنه طلب في يوليو/تموز الماضي، من مكتب التحقيقات الفيدرالي، فتح تحقيق شامل في جريمة قتل خاشقجي.
اتصالات ترمب
- السيناتور كريس مورفي، اتهم في بيان، الحكومة السعودية، بالكذب على الكونغرس، والأمريكيين، بخصوص جريمة قتل خاشقجي.
- أوضح مورفي أن سياسة ترمب حيال السعودية، أضرت بالولايات المتحدة الأمريكية.
- السيناتور الأمريكي أكد أنه سيواصل الضغط من أجل مساءلة حقيقية عن جريمة قتل خاشقجي، وأنه سيعمل على كشف سجلات اتصالات ترمب مع السعوديين.
- مورفي: الرئيس ترمب يزعم أن تلك السجلات مخبأة في مخدم سري من قبل مسؤولين، لإخفاء أعمال تجريم محرجة له.
- السيناتور باتريك ليهي، ذكر في بيان، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر بشكل منهجي بإعدام معارضيه، ونجا حتى الآن من العقاب على جريمة قتل جمال خاشقجي.
- أشار ليهي إلى أن بقاء الجريمة دون معاقبة مرتكبيها يعرض حياة باقي صحفيي العالم للخطر.
- باتريك ليهي: لا شك في مقتل جمال خاشقجي، وفيمن قتله، والعدالة ستتجلى مهما أخذت من وقت.
- السيناتور ديان فينستين، دعت الرئيس ترمب إلى أن يظهر للسعودية، عدم دعم الولايات المتحدة لانتهاكات وقحة من هذا الشكل، في مجال حقوق الإنسان.
منظمات أمريكية تطالب بالعدالة
- أصدرت 19 منظمة أمريكية بارزة، الأربعاء، بيانا مشتركاً، طالبت فيه بتحقيق العدالة في جريمة اغتيال خاشقجي.
- اعتبر المنظمات أن عقد فعاليات مثل مجموعة العشرين، ورالي دكار في السعودية، خطراً، يتعلق بتطبيع العلاقات بين الدول.
- أوضح البيان في هذا الصدد، أنه لا يمكن ترك الأمور تعود إلى طبيعتها مع السعودية، وترك دم خاشقجي يذهب سدى.
- أشارت المنظمات إلى وجود مئات الناشطين الموقوفين بشكل غير قانوني في السعودية. وأضافت أن هؤلاء الناشطين يتعرضون للتعذيب، ولا تحظى قضاياهم باهتمام على المستوى العالمي، كقضية خاشقجي.
- دعا البيان المشترك للمنظمات الأمريكية، المجتمع الدولي، بالتحرك لفتح تحقيق جنائي، محايد وسريع، في قضية خاشقجي.
- أكدت تلك المنظمات ضرورة وقف بيع الأسلحة للسعودية، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.