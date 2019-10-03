حماس تدعو للدفاع عن المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل بكيرات

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الخميس، على لسان رأفت مرة، رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في خارج فلسطين للدفاع عن المسجد الأقصى ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

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طالب مرة بـ "ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك بكل الوسائل، والتصدي للاحتلال وجماعات وعصابات المستوطنين الإرهابية".

قال: "هناك مؤشرات ميدانية على قيام الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لتنفيذ اقتحامات واعتداءات جديدة في الأيام والأسابيع القادمة، تستهدف هوية المسجد الأقصى المبارك وطابعه الديني والحضاري".

أضاف: "الاحتلال يستغل الأحداث والتطورات لرفع مستوى التهديد والاعتداء، خاصة مع اتساع الخلافات الداخلية بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، وازدياد الحاجة لأصوات ودعم جماعات المستوطنين لأي تشكيل حكومي، واتساع نفوذ عصابات الاستيطان".

لفت إلى أن ذلك يأتي مع "دعم سياسي إسرائيلي ومشاركة تنفيذية من جانب الحكومة وأجهزة الاحتلال العسكرية والأمنية والبلدية التي تمارس الإرهاب والاعتداء المنظم على المسجد الأقصى والتنكل بالمصلين، وتعتقل كل من يدافع عن المسجد الأقصى".

شدد على أن الشعب الفلسطيني "يواصل التضحية والبذل للحفاظ على المقدسات وحمايتها وتأكيد هويتها وطابعها وإفشال الاعتداءات الصهيونية".

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بحراسة شرطية إسرائيلية.

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب، إن "113 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى، الخميس، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية".

تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 2003 بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

تتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

تطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن شرطة الاحتلال الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

اعتقال المدير السابق للمسجد الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، المدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات، خلال مشاركته ومحاضر آخر في فعالية ثقافية بأحد فنادق القدس.

قال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس إنه بالإضافة إلى اعتقال بكيرات، اعتقلت شرطة الاحتلال رئيس الدائرة الثقافية في نادي الموظفين في القدس عزيز العصا.

لم يوضح الدبس الوضع القانوني الحالي للشيخ بكيرات ورفيقه.

ناجح بكيرات يحمل صورة من قرار الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده عن المسجد الأقصى

أظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي صحفيين ومقدسيين يحملون أوامر الاستدعاء للتحقيق لدى شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ذكر موقع عبري مقرب من المستوطنين أن قائد شرطة الاحتلال في القدس دورون ياديد وقع أمرا بمنع تنظيم الفعالية، مدعيا علاقتها بحركة "حماس".

نشر موقع "كيكار هشبات" (ميدان السبت) صورا لأمر منع عقد الفعالية باللغتين العبرية والعربية موقعا من قبل ياديد.

وكانت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد اقتحمت فندق "الدار" بالقدس المحتلة ومنعت تنظيم ندوة ثقافية، واعتقلت مقدمي الندوة بكيرات والعصا، كما احتجزت الحضور، وسلمتهم أوامر استدعاء للتحقيق معهم، من بينهم صحفيون كانوا يغطون الفعالية.