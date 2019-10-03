ترمب يطالب أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة بايدن وابنه

سكب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الزيت على النار، الخميس، قائلا إنه يريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه.
التفاصيل
- تمثل مطالبة ترمب دفاعا علنيا عن تصرفه الذي دفع الديمقراطيين في الكونغرس لبدء إجراءات لمساءلته تمهيدا لعزله.
- قال ترمب، في رد على سؤال عما يريد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فعله، "أوصي بأن يفتحوا تحقيقا في (أنشطة) بايدن وابنه".
- قال ترمب في البيت الأبيض "إذا كانوا (الأوكرانيون) جادين في هذا الشأن، عليهم أن يفتحوا تحقيقا موسّعا. إن الجواب سهل للغاية. عليهم فتح تحقيق" حول جو بايدن وابنه.
- قال ترمب إنه سيفكر "بالتأكيد" بالطلب من الصين القيام بالأمر نفسه.
- لدى سؤاله عمّا إذا كان ينوي الطلب من الصين التدخّل ردّ ترمب "إنه بالتأكيد أمر يمكننا أن نبدأ بالتفكير فيه".
- ترمب: "كذلك على الصين أن تفتح تحقيقا حول بايدن وابنه لأن ما حصل في الصين سوء يوازي ما حصل في أوكرانيا".
خلفيات
- كشفت مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض تفاصيلها، أن ترمب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في أنشطة بايدن، منافسه في السباق الانتخابي، وابنه هانتر.
- جاء الكشف عن المكالمة بعد شكوى من مبلغ ادعى أن ترمب حجب المساعدات الأمريكية عن كييف للضغط على الرئيس الأوكراني للانصياع لطلبه.
- يحظر القانون الأمريكي طلب مساعدة أجنبية في انتخابات الولايات المتحدة.