القومي لحقوق الإنسان: فحص هواتف المصريين يخالف الدستور

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الخميس، إن فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور، وذلك على خلفية الإجراءات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف المجلس الحكومي في بيان، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء "حرب الإرهاب التي فرضت على مصر".

وتزامنت مع فيديو جديد بثه المقاول والفنان محمد علي، مساء أمس، تهكم فيه من دعوة الإعلامي أحمد موسى بتشديد الغرامات والعقوبات على متداولي تسجيلاته عبر منصات التواصل، متوعدا بتفجير "فضائح" جديدة تمس نظام السيسي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان المجلس:

مخالف للقانون

خلال جلسة عقدت اليوم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تطرق أعضاء المجلس إلى الأحداث الأخيرة، وتعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقفوا في مداخلاتهم أمام الظواهر الآتية:

التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون. توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها وذلك بما يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية. أشار العديد من أعضاء المجلس إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية.

#السيسي_يقتل_اولادنا

هذه الصورة لن تُمحى من الذاكرة بسهولة

أربعة من الشرطة يحاصرون فتاة واحدة لتفتيش هاتفها في ميدان عبد المنعم رياض قرب التحرير .. لا تدوم حال كهذه طويلاً

لعنه الله على السيسى وزبانيته #هترحل_ياسيسي pic.twitter.com/7tlQlXKrbo — بنت العياش (@B______nt) September 30, 2019

احتجاجات مصر