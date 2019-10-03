البث الحي
سياسة

القومي لحقوق الإنسان: فحص هواتف المصريين يخالف الدستور

3/10/2019

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الخميس، إن فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور، وذلك على خلفية الإجراءات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف المجلس الحكومي في بيان، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء "حرب الإرهاب التي فرضت على مصر".

وتزامنت مع فيديو جديد بثه المقاول والفنان محمد علي، مساء أمس، تهكم فيه من دعوة الإعلامي أحمد موسى بتشديد الغرامات والعقوبات على متداولي تسجيلاته عبر منصات التواصل، متوعدا بتفجير "فضائح" جديدة تمس نظام السيسي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان المجلس:
مخالف للقانون

خلال جلسة عقدت اليوم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تطرق أعضاء المجلس إلى الأحداث الأخيرة، وتعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقفوا في مداخلاتهم أمام الظواهر الآتية:

  1. التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.
  2. توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها وذلك بما يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.
  3. أشار العديد من أعضاء المجلس إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية.

احتجاجات مصر
  • الثلاثاء، شهدت كبرى المدن المصرية استنفارا أمنيا وعززت الشرطة وجودها في الشوارع والميادين، بعد دعوات للتظاهر في "ساعة الذروة" وقت انصراف الطلاب والموظفين.
  • السلطات قررت صرف الطلاب قبل موعدهم المعتاد، في حين وعدت رئاسة البرلمان بإصلاحات وطالبت بدعم الرئيس السيسي.
  • انتشرت الكمائن الثابتة في الميادين الكبرى، وتعرض المارة للتفتيش وخضعوا لفحص هواتفهم المحمولة.
  • آلاف المصريين خرجوا في مظاهرات الجمعة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة لدعوة محمد علي للاحتجاج، بعدما بث سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام.
  • اعتقلت السلطات نحو ألفي شخص، حسب منظمات حقوقية، وأعلنت النيابة المصرية، الخميس الماضي، التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية، على خلفية مظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ألمانيا.. ملصقات معادية للإسلام أمام مسجد

المصلون لاحظوا الملصقات أثناء خروجهم من صلاة الجمعة وأبلغوا الشرطة عنها على الفور (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

البرازيل.. غضب شعبي بعد ضرب رجل أسود حتى الموت في أحد متاجر كارفور (فيديو)

تركي الحمد يتراجع وينكر إساءته للإمام البخاري.. ومغردون يردون

الكاتب السعودي تركي الحمد (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)