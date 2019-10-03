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سياسة|السعودية

السعودية تسمح للنساء الالتحاق بالجيش لأول مرة

يشهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة "محرمات" تحولت إلى مباحات
يشهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة "محرمات" تحولت إلى مباحات
3/10/2019

أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

التفاصيل
  • وفق صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن وزارة الدفاع السعودية "فتحت باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 الداعية إلى تمكين المرأة".
  • تشمل الرتب العسكرية المتاحة للنساء "جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة"، بحسب الصحيفة.
"خطوة متقدمة"
  • نقلت الصحيفة عن العميد الركن حسن الشهري، مدير مركز عمليات الدفاع الوطني السابق، قوله إن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة "خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح".
  • الشهري أوضح: "هناك مجالات واسعة في الوزارة ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن".
  • عضو مجلس الشورى السعودي، هيا المنيع، اعتبرت في حديث للصحيفة ذاتها، أن القرار "تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحيانا".
خلفية
  • بحسب موقع "غلوبل فاير بور" الأمريكي، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم، فإن القوة العددية وعدد الجنود وجنود الاحتياط، لأفراد الجيش السعودي في الخدمة يبلغ حوالي 230 ألف فرد.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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