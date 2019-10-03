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سياسة|إيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني

قاسم سليماني قتل في غارة أمريكية ببغداد
قاسم سليماني قتل في غارة أمريكية ببغداد
3/10/2019

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، الخميس، إحباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، قبل ثلاثة أسابيع في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوبي البلاد.

التفاصيل

طائب قال في كلمة أمام قادة من الحرس الثوري:

  •  محاولة الاغتيال خططت لها أجهزة استخبارات عربية وإسرائيلية".
  • فريق الاغتيال قام بشراء منزل قرب قاعة خاصة بالاحتفالات الشيعية يمتلكها الجنرال قاسم سليماني.
  • فريق الاغتيال اشترى المنزل "لتجهيزه بنحو 350 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات، كان يخطط لوضعها في نفق أسفل القاعة.
  • العملية كان يخطط لتنفيذها خلال حضور سليماني مراسم العزاء في عاشوراء.
  • تم التحفظ على منفذي المحاولة الذين اعترفوا بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي".
من هو قاسم سليماني؟
  • جنرال إيراني من صقور الحرس الثوري، قائد "فيلق القدس" وهي هيئة خاصة في الحرس الثوري الإيراني تضطلع بمسؤولية تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الأراضي الإيرانية.
  • شارك في إخماد الثورة السورية مدافعا عن نظام بشار الأسد، وقاتل تنظيم الدولة في العراق، وشارك في العملية العسكرية ضد مدينة الفلوجة في مايو/أيار 2016، يلقبه مرشد الثورة الإيرانية بـ"الشهيد الحي".
     

    قاسم سليماني (يسار) في سوريا (الجزيرة)
  • التحق بالحرس الثوري الإيراني أوائل عام 1980، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية قائدا لفيلق "41 ثأر الله" وهو في العشرينيات من عمره، ثم رقي ليصبح واحدا من بين عشرة قادة إيرانيين مهمين في الفرق الإيرانية العسكرية المنتشرة على الحدود.
  • في سنة 1998 عين قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري خلفا لأحمد وحيدي.
  • عندما اندلعت ثورة الطلاب في عهد محمد خاتمي سنة 1999، كان سليماني واحدا من 24 قائدا في الحرس الثوري وقعوا رسالة أنذروا فيها خاتمي بأن الحرس الثوري سوف يتصدى لحراك الطلبة إن لم تتصد الحكومة له، وسينفذ انقلابا ضد الرئيس نفسه.
  • في سنة 2008 قاد فريقا إيرانيا للتحقيق في مقتل القائد العسكري لحزب الله اللبناني عماد مغنية، وتوسط في العام نفسه لوقف القتال بين الجيش العراقي وجيش المهدي التابع للتيار الصدري في العراق.
  • عام 2011 قام مرشد الثورة علي خامنئي بترقية سليماني من لواء إلى فريق في الحرس الثوري.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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