الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، الخميس، إحباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، قبل ثلاثة أسابيع في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوبي البلاد.

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طائب قال في كلمة أمام قادة من الحرس الثوري:

محاولة الاغتيال خططت لها أجهزة استخبارات عربية وإسرائيلية".

فريق الاغتيال قام بشراء منزل قرب قاعة خاصة بالاحتفالات الشيعية يمتلكها الجنرال قاسم سليماني.

فريق الاغتيال اشترى المنزل "لتجهيزه بنحو 350 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات، كان يخطط لوضعها في نفق أسفل القاعة.

العملية كان يخطط لتنفيذها خلال حضور سليماني مراسم العزاء في عاشوراء.

تم التحفظ على منفذي المحاولة الذين اعترفوا بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي".

من هو قاسم سليماني؟