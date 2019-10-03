الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعتقالهم على خلفية احتجاجات مصر

أفرجت السلطات المصرية، الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات الـ20 من سبتمبر/أيلول ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إطلاق سراح

الطالب السوداني:

كانت الخرطوم استدعت الأحد الماضي السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب وليد عبد الرحمن حسن سليمان بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

سفارة السودان في القاهرة قالت في بيان "تكلّلت المساعي التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية والسفارة بالقاهرة خلال الأيام الماضية واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية بإطلاق سراح الطالب السوداني، وهو بصحة جيدة".

بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن وليد سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني خالد محمد علي، إلى الخرطوم.

شابان أردنيان:

في السياق، أفرجت السلطات المصرية عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كان ناشطون أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنيين تحت عنوان "رجعوا ولادنا".

وزارة الخارجية الأردنية قالت في بيان الأربعاء إنها تتابع "حيثيات اعتقال المواطنين الأردنيين في مصر".

في البيان نفسه، أعلنت الخارجية الأردنية أن السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر، اعتقل أثناء وجوده في ميدان التحرير.

تداعيات الاعتقال

قبل أيام، بث المذيع المصري عمرو أديب، فيديو مسجل، خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة لهما والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي للمطالبة برحيل الرئيس السيسي.

مظاهرات مصر