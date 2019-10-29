مصر.. غضب بعد وفاة شاب وإصابة آخر أجبرا على القفز من قطار

أثارت واقعة وفاة شاب وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من قطار أثناء سيره في مصر (بحسب رواية شهود العيان) انتقادات وغضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهيد التذكرة

تداول ناشطون مصريون مقاطع مصورة لشهود عيان يروون تفاصيل الواقعة وقالوا إن موظفًا بالقطار أجبر الشابين على القفز منه بعدما تبين له أنهما لا يحملان تذاكر.

شهود عيان قالوا إن محصل القطار على خط الإسكندرية-طنطا أجبر شابين على القفز من القطار أثناء سيره قرب قرية "دفرة" التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية شمالي مصر، لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

المواطن محمد تعليقا على حادث إجبار راكبين على القفز من القطار: ما وقع نتيجة لأثر الاستبداد في المجتمع pic.twitter.com/Q0GKAzwlqx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2019

مغردون طالبوا بمعاقبة المسؤولين.

"كمسري" يجبر شابين على القفز من قطار بسبب عدم دفع التذكرة.. والنتيجة!#مصر pic.twitter.com/xIlFMJfZJH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2019

تفاصيل الواقعة

بحسب التقرير الشرعي، فإن الشاب محمد عبد الحميد (23 عامًا) توفي نتيجة فصل الرأس عن الجسم، بينما أصيب الشاب الثاني أحمد محمد علي (25 عامًا) بجراح في الذراعين والصدر والظهر والبطن والحوض.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، قالت في بيان مساء الإثنين: أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفع الأجرة.

الهيئة: أثناء تهدئة القطار سرعته بمحطة دفرة لوجود عطل في نظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام.

بيان الهيئة: تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وكمساري القطار إلى حين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.

المواطن أبو عبد الله تعليقا على حادث إجبار راكبين على القفز من القطار: الناس فقدت الأمل.. المواطن المصري رخيص لدى حكومته #مصر pic.twitter.com/5tN46gIsmF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2019

من ناحيته، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير "لا نرضى الضرر لأي مواطن مصري".

الوزير أضاف في تصريح صحفي أن القضية تم تناولها بأسلوب مبالغ فيه، واعدًا بظهور الحقيقة في التحقيقات.