مصر.. غضب بعد وفاة شاب وإصابة آخر أجبرا على القفز من قطار

أثارت واقعة وفاة شاب وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من قطار أثناء سيره في مصر (بحسب رواية شهود العيان) انتقادات وغضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
#شهيد_التذكرة .. روح أرخص من ثمن تذكرة!#مصر #السيسي pic.twitter.com/rJ2D1EYBbA
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2019
المواطن محمد تعليقا على حادث إجبار راكبين على القفز من القطار: ما وقع نتيجة لأثر الاستبداد في المجتمع pic.twitter.com/Q0GKAzwlqx
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2019
"كمسري" يجبر شابين على القفز من قطار بسبب عدم دفع التذكرة.. والنتيجة!#مصر pic.twitter.com/xIlFMJfZJH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2019
المواطن أبو عبد الله تعليقا على حادث إجبار راكبين على القفز من القطار: الناس فقدت الأمل.. المواطن المصري رخيص لدى حكومته #مصر pic.twitter.com/5tN46gIsmF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2019
محمد عيد ٢٣ عام
ضحية إجرام السيسي وعصابته
قتلوه كما لو كان مصرياً من أجل تذكرة قطار…!
القصور للسيسي وإنتصار..
والقبور والمعتقلات لشبابك يا مصر#مصر_عاوزه_بلاعات_مش_موتمرات pic.twitter.com/MkYgZAiSlx
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 28, 2019