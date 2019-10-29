لبنان: أبرز ردود الفعل على استقالة حكومة سعد الحريري

أعرب المعتصمون في الساحات وسط العاصمة اللبنانية بيروت وباقي المناطق عن فرحتهم باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وعقب كلمته، الثلاثاء، توجه الحريري إلى قصر بعبدا حيث قدم استقالته وحكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
فيما قال مراسل الجزيرة إن مناصرين لرئيس الحكومة المستقيل قطعوا طرقا فرعية في بيروت تضامنا معه.
ويشهد لبنان احتجاجات منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط الحكومة.
وفيما يلي أهم ردود الفعل داخل لبنان على إعلان الاستقالة:
منذ اللحظة الاولى دعوت الى الحوار وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي .وتحملت الكثير .لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد اعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة بعد ان حاول جاهدا الوصول الى تسوية وحاولنا معه فانني ادعو مجددا إلى الحوار والهدوء pic.twitter.com/LrMhQCywYz
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 29, 2019
حسنا فعل @saadhariri بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم بذلك.
— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 29, 2019
المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من أخصائيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم أخصائيين مستقلين تماما عن القوى السياسية.
— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 29, 2019
استقالة الرئيس #سعد_الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط #بيروت.
— Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) October 29, 2019