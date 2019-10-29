لبنان: أبرز ردود الفعل على استقالة حكومة سعد الحريري

أعرب المعتصمون في الساحات وسط العاصمة اللبنانية بيروت وباقي المناطق عن فرحتهم باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وعقب كلمته، الثلاثاء، توجه الحريري إلى قصر بعبدا حيث قدم استقالته وحكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

فيما قال مراسل الجزيرة إن مناصرين لرئيس الحكومة المستقيل قطعوا طرقا فرعية في بيروت تضامنا معه.

ويشهد لبنان احتجاجات منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط الحكومة.

وفيما يلي أهم ردود الفعل داخل لبنان على إعلان الاستقالة:

ردود الفعل

رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس عون مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، غرد قائلاً: "منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار، وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج صفوف الحزب الاشتراكي، وتحملت الكثير".

منذ اللحظة الاولى دعوت الى الحوار وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي .وتحملت الكثير .لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد اعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة بعد ان حاول جاهدا الوصول الى تسوية وحاولنا معه فانني ادعو مجددا إلى الحوار والهدوء pic.twitter.com/LrMhQCywYz — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 29, 2019

جنبلاط تابع عبر تويتر "لكن في هذه اللحظة المصيرية، وبعد إعلان الحريري استقالة الحكومة بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية، وحاولنا معه، فإني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رحب بتقديم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته تجاوبا مع مطالب الاحتجاجات، داعيا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.

جعجع قال في بيان: "حسنا فعل الرئيس سعد الحريري بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم بذلك".

حسنا فعل @saadhariri بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم بذلك. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 29, 2019

جعجع أضاف" "المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية، ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين تماما عن القوى السياسية".

المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من أخصائيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم أخصائيين مستقلين تماما عن القوى السياسية. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 29, 2019

جعجع دعا المؤسسات الأمنية المعنية إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين "بعد الاعتداءات الشنيعة التي تعرضوا لها اليوم، في وسط بيروت".

وزيرة الداخلية في الحكومة المستقيلة ريّا الحسن قالت في تغريدة على تويتر إن "استقالة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم وسط بيروت".

استقالة الرئيس #سعد_الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط #بيروت. — Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) October 29, 2019

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني قال للجزيرة إن "استقالة الحريري هي مدخل لحل الأزمة الحالية".

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: "أنا متعاطف مع مطالب الحراك الشعبي وبقي تنفيذ الورقة الإصلاحية".

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني للجزيرة: "رئيس الجمهورية لا يستقيل وسيكمل مدته المقررة بست سنوات".

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