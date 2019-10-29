فرنسا: جريحان في إطلاق نار قرب مسجد واعتقال المشتبه به

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل للاشتباه في أنه أطلق الرصاص على مسجد في بايون بجنوب غرب فرنسا، الإثنين.

ما القصة؟

أصيب شخصان (74 عاما و78 عاما) بجراح خطيرة في الهجوم الذي وقع عندما حاول الرجلان منع المهاجم من إشعال النار في المسجد وتم نقلهما إلى المركز الطبي في بايون.

جاء في بيان لمديرية الشرطة "عند الساعة 15,20 حاول رجل إضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار".

أشعل المهاجم النار في سيارة وهو يفر من المكان.

قال مصدر بالشرطة إنه عُثر على مسدس في سيارة المشتبه به.

روى رئيس بلدية بايون جان ريني اتشيغاراي ما حدث قائلا "نحو الساعة 15,15 كان شخصان يعدان القاعة للصلاة واقترب رجل كان في سيارة من المكان ورمى عبوة حارقة على باب المسجد".

أضاف "خرج الرجلان، فأطلق النار عليهما من مسدسه، فأصيب أحدهما في العنق والآخر في الصدر والذراع. ثم لاذ بالفرار (..) وتم توقيفه بعد التعرف عليه من خلال لوحة تسجيل سيارته".

تم ارسال فريق متفجرات إلى منزله الذي يقع على بعد 16 كيلومترا من بايون. وهو يملك ثلاث قطع سلاح مصرح بها.

عبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تعليق على تويتر عن تعاطفه مع المصابين وأسرتيهما.

قال مصدر في الشرطة إن المشتبه به (84 عاما) له صلات باليمين المتطرف.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بحزم بالهجوم الشنيع" الذي نفذه هذا الرجل الثمانيني مستخدما عبوة حارقة وسلاحا ناريا.

وقال في تغريدة إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات "لمعاقبة الفاعلين وحماية مواطنينا المسلمين".

من هو المهاجم

حسب مصدر قريب من التحقيق فإن المسلح يدعى كلود سينكي (84 عاما) وقد اعترف لدى توقيفه باقتراف الجريمة.

قال مصدر آخر مطلع إن المهاجم كان مرشحا عن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في العام 2015.

أدانت لوبان إطلاق النار على المسجد وقالت "الهجوم يخالف قيم حركتنا".

كان كلود سينكي مرشح حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في 2015 للانتخابات المناطقية.

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