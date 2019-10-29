شاهد: سعد الحريري يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، أنه سيقدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية.

وفيما اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمع الرئيسي للمتظاهرين في وسط بيروت وكسروا الخيم التي نصبها المحتجون، قال الحريري في كلمة من مقر رئاسة الحكومة إنه يعتزم تقديم استقالة حكومته للرئيس ميشال عون ردا على الاحتجاجات مضيفا "وصلت لطريق مسدود".

ماذا قال؟

الحريري: سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير.

الحريري: وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازما عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة وسأقدم استقالتي للرئيس عون.

الحريري: ندائي إلى كل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي.

الحريري: مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان من الانهيار.

الحريري: سأضع استقالة حكومتي أمام الرئيس عون والمهم هو سلامة البلد.

احتفالات

جاءت استقالة الحريري في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.

شهدت مختلف المناطق اللبنانية أجواء احتفالية عقب إعلان الحريري استقالة حكومته.

قبيل كلمة الحريري هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل في لبنان، المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، واعتدوا عليهم بالعصي، كما حطموا خيام الاعتصام والمنصات وأضرموا النيران فيها.

قبل توجههم إلى الساحتين هاجم أنصار الحزبين نقطة تظاهر "جسر الرينغ" وسط بيروت، وأوقعوا 6 إصابات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

أشار مراسل الجزيرة في لبنان إلى أن بعض الشبان المقتحمين أحرقوا بعض الخيام، وأن القوى الأمنية حاولت التدخل لمنعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء دون جدوى.

شباب يخلعون الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة في بيروت (رويترز)

قطع محتجون طرقا رئيسية صباح اليوم في عدد من المناطق، ولا سيما تلك التي تربط بيروت بمحافظتي الشمال والجنوب، حسبما أفاد مراسل الجزيرة.

أفادت غرفة التحكم المروري في لبنان اليوم بأن الطرق المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي جل الديب وجسر الرينغ والصيفي والشفروليه وساحة ساسين.

أوضحت أن الطرق المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت هي صور وصيدا وتقاطع إيليا والجية مفرق برجا وخلدة.

كما قطعت الطرق ضمن نطاق مدينة طرابلس (شمال) باتجاه ساحة النور ومستديرة السلام وجسر البالما والبحصاص والمنية وشكا والبترون.

شهدت بيروت وطرابلس وصيدا ومدن أخرى اعتصامات أمس الإثنين، للمطالبة باستقالة الحكومة.

نظم حزب التيار الوطني الحر مسيرة في مدينة جونية بمحافظة جبل لبنان دعما للرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.

وبدأت الاحتجاجات في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري رفضا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، قبل أن يرفع المتظاهرون سقف مطالبهم إلى استعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين.