ترمب يؤكد مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن القوات الأمريكية قتلت الشخص الذي كان من المرجح أن يخلف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة.

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ترمب أضاف عبر تويتر: "تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم".

لم يحدد ترمب الشخص الذي يقصده بالاسم لكن الولايات المتحدة أكدت، أمس الإثنين، مقتل أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم الدولة والشخصية البارزة في التنظيم.

مقتل أبو بكر البغدادي

أعلن ترمب، صباح الأحد الماضي، مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية شمال غربي سوريا تمت مساء السبت.

ترمب أضاف أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله أثناء غارة، بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.

خلافة البغدادي