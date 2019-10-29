تحذير تركي مع انتهاء هدنة الأيام الستة في سوريا

تنتهي اليوم الثلاثاء فترة وقف إطلاق النار في شمال سوريا، التي استمرت ستة أيام، والتي كان قد تم التوصل إليها بين تركيا وروسيا.

التفاصيل

توصل الرئيسان التركي والروسي إلى اتفاق "سوتشي" في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بغرض السماح لوحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب من منطقة في شمال شرق سوريا بطول الحدود مع تركيا بعمق 30 كيلو مترا خلال 150 ساعة أو بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء (الرابعة مساء بتوقيت غرينتش).

بدأت أنقرة عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" لإقامة منطقة آمنة لإعادة نحو مليوني لاجيء سوري إليها.

هدد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان مرارا باستئناف الهجوم العسكري ضد الوحدات الكردية، حال عدم إكمال انسحابها من المنطقة بانتهاء المهلة. وقال إن تركيا ستعمل بمفردها على إخراج الوحدات الكردية من شمال شرق سوريا إذا لم تف روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مجددا التحذير الذي وجهه أردوغان، وقال "إذا لم تنسحب الوحدات الكردية بنهاية المهلة المقررة من المنطقة الحدودية، ستزيل تركيا الإرهابيين من الوجود".

حذرت موسكو الوحدات الكردية من أن القوات الروسية، والقوات السورية المتمركزة في المنطقة لمراقبة عملية الانسحاب لن تقدم لها حماية إذا لم تنسحب من المنطقة المتفق عليها.

تعد أنقرة الوحدات الكردية فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".

وحدات من الجيش التركي في مدينة تل أبيض السورية (رويترز)

الوحدات لم تنسحب