بعد حادث شهيد التذكرة.. برنامج لتأهيل موظفي القطارات في مصر

أعلنت وزارة النقل المصرية عن برنامج لتأهيل وتدريب موظفي هيئة السكك الحديدية في مصر بعد حادث مروع أُجبر فيه شابان على القفز من قطار متحرك بسبب عدم حيازتهما لتذكرة الركوب.

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الوزارة قالت في بيان إن الهيئة ستبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة موظفيها المتعاملين مع الجمهور.

يتضمن البرنامج كيفية التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع جميع الركاب.

سيشارك في البرنامج المحصلون ورؤساء القطارات وموظفو التذاكر والعاملون في المحطات المختلفة، والعاملون بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفو القطارات وغيرهم من طواقم التشغيل.

البرنامج يشمل دورات في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور، وستقوم عليها مراكز متخصصة، وسيحاضر فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات.

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