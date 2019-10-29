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سياسة

اليمن: قوات سعودية تصل عدن

29/10/2019

وصلت قوات عسكرية سعودية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن فجر الثلاثاء، في إطار عملية تبادل جرت مؤخرا بين السعودية وشريكتها في التحالف الإمارات.

التفاصيل
  • نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤول محلي، لم تكشف عن هويته، قوله إنّ سفينة كبيرة وصلت ميناء الحاويات بمدينة المعلا، وعلى متنها مئات الجنود والضباط السعوديين وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة.
  • المسؤول: اتجهت القوات فور وصولها إلى مقر التحالف في البريقة غربي عدن، في إطار عملية التموضع المتفق عليها مؤخرًا بين السعودية والإمارات.
  • المسؤول: قوات سعودية انتشرت في وقت سابق، في بعض المواقع الاستراتيجية الهامة ومنها "مطار عدن الدولي" و"قصر معاشيق" وميناء المدينة.
  • المسؤول: القوات الواصلة، هي الأولى منذ إعلان التحالف الأحد الماضي، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن القوات الإماراتية التي غادرت المدينة.

 

جهود للتهدئة
  • مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أعلن الإثنين أنه بحث مع زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، التهدئة واستئناف عملية السلام.
  • غريفيث، قال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، إنه عقد لقاءً بنّاءً مع عبد الملك الحوثي، وناقشا الجهود المبذولة للتهدئة في اليمن والإعداد لاستئناف العملية السياسية.
  • وصل غريفيث إلى صنعاء، بعد زيارة للعاصمة السعودية الرياض استغرقت يومين، ناقش خلالها التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وملف محافظة الحُديدة غرب اليمن.
مظاهرات
  • قطع متظاهرون من جرحى الحرب مساء الإثنين، أحد الشوارع الرئيسية في محافظة عدن جنوبي اليمن، احتجاجا على تأخر معاشاتهم، وتركهم بلا علاج.
  • افترش العشرات من الجرحى مع أهاليهم الشارع الرئيسي في مدينة المعلا بعدن، ومنعوا سير المركبات.
  • رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحسين ظروف الجرحى المعيشية، وتوفير العلاج لهم، وتحسين أوضاعهم.
  • دعا المحتجون الحكومة اليمنية، إلى الاهتمام بالجرحى الموجودين في الخارج وعدم تركهم في المستشفيات عرضة للإهانات مع مرافقيهم.
  • حسبما نقلت وكالة الأناضول، فإنّ معاشات الشهداء والجرحى متوقفة منذ 3 أشهر، مما سبب لهم الكثير من الأعباء النفسية والمعيشية.
  • يوجد المئات من جرحى الحرب في مصر والهند، ويعانون من ظروف صعبة جراء عدم استكمال علاج الكثير منهم أو تركهم دون معاشات ومصاريف لأشهر طويلة.
خلفيات
  • الأسبوع الماضي، سحبت الإمارات أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف بمدينة البريقة، عقب اتفاق بتولي السعودية للملف الأمني والعسكري في عدن.
  • في أغسطس/ آب الماضي، اندلعت معارك عسكرية بين قوات الحكومة اليمنية وميليشيات انفصالية مدعومة إماراتياً، أفضت إلى سيطرة الأخيرة على عدن وبعض المحافظات القريبة منها.
  • يأتي وصول القوات السعودية إلى عدن، قبيل الإعلان رسميا عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المقرر مساء الثلاثاء.
  • في ديسمبر/ كانون الأول 2018، رعت الأمم المتحدة، في العاصمة السويدية ستوكهولم اتفاقا بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بهدف حل الأوضاع في محافظة الحديدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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