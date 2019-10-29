اليمن: قوات سعودية تصل عدن

وصلت قوات عسكرية سعودية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن فجر الثلاثاء، في إطار عملية تبادل جرت مؤخرا بين السعودية وشريكتها في التحالف الإمارات.

التفاصيل

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤول محلي، لم تكشف عن هويته، قوله إنّ سفينة كبيرة وصلت ميناء الحاويات بمدينة المعلا، وعلى متنها مئات الجنود والضباط السعوديين وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة.

المسؤول: اتجهت القوات فور وصولها إلى مقر التحالف في البريقة غربي عدن، في إطار عملية التموضع المتفق عليها مؤخرًا بين السعودية والإمارات.

المسؤول: قوات سعودية انتشرت في وقت سابق، في بعض المواقع الاستراتيجية الهامة ومنها "مطار عدن الدولي" و"قصر معاشيق" وميناء المدينة.

المسؤول: القوات الواصلة، هي الأولى منذ إعلان التحالف الأحد الماضي، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن القوات الإماراتية التي غادرت المدينة.

مصادر محلية: قوات سعودية تصل فجر اليوم الى مدينة #عدن جنوبي #اليمن ضمن #اتفاق_الرياض الذي منح #السعودية استلام المدينة بعد اصرار الحكومة اليمنية على مغادرة القوات #الاماراتية من البلاد. pic.twitter.com/bamaGCYcsx — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) October 29, 2019

جهود للتهدئة

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أعلن الإثنين أنه بحث مع زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، التهدئة واستئناف عملية السلام.

غريفيث، قال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، إنه عقد لقاءً بنّاءً مع عبد الملك الحوثي، وناقشا الجهود المبذولة للتهدئة في اليمن والإعداد لاستئناف العملية السياسية.

وصل غريفيث إلى صنعاء، بعد زيارة للعاصمة السعودية الرياض استغرقت يومين، ناقش خلالها التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وملف محافظة الحُديدة غرب اليمن.

مظاهرات

قطع متظاهرون من جرحى الحرب مساء الإثنين، أحد الشوارع الرئيسية في محافظة عدن جنوبي اليمن، احتجاجا على تأخر معاشاتهم، وتركهم بلا علاج.

افترش العشرات من الجرحى مع أهاليهم الشارع الرئيسي في مدينة المعلا بعدن، ومنعوا سير المركبات.

رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحسين ظروف الجرحى المعيشية، وتوفير العلاج لهم، وتحسين أوضاعهم.

دعا المحتجون الحكومة اليمنية، إلى الاهتمام بالجرحى الموجودين في الخارج وعدم تركهم في المستشفيات عرضة للإهانات مع مرافقيهم.

حسبما نقلت وكالة الأناضول، فإنّ معاشات الشهداء والجرحى متوقفة منذ 3 أشهر، مما سبب لهم الكثير من الأعباء النفسية والمعيشية.

يوجد المئات من جرحى الحرب في مصر والهند، ويعانون من ظروف صعبة جراء عدم استكمال علاج الكثير منهم أو تركهم دون معاشات ومصاريف لأشهر طويلة.

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