"إهانة للكرامة".. طلب لإزالة لافتة تروج للسياحة السعودية من باريس

قدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" طلبا لدى القضاء لإزالة لافتة إعلانية ضخمة في باريس تروج للسياحة في السعودية التي وصفتها بـ"الإهانة للكرامة الإنسانية" بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ما القصة؟

بدأت المملكة في الأسابيع الأخيرة حملة كبيرة لتعزيز أعداد الزائرين إليها، فقدمت تأشيرات سياحية للمرة الأولى وباشرت بحملة دعائية في أنحاء العالم.

لكن الحملة تأتي بعد سنة على مقتل الصحفي السعودي خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي منتقدة لسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في اسطنبول. وحمل نشطاء وأجهزة استخبارية مسؤولية مقتله لولي العهد، إلا أن السلطات السعودية نفت أي دور له.

الملصق الضخم المرفوع في وسط باريس قرب دار الأوبرا التاريخي يظهر جزيرة خلابة تحيط بها مياه زرقاء وشعار يقول "كن أول الزائرين … #أهلا بك في السعودية".

المنظمة ومقرها فرنسا قالت "هذا استفزاز صارخ لا يمكن لفرنسا السماح به في مثل هذه الفترة الرمزية في قلب باريس".

مراسلون بلا حدود أضافت أنها رفعت شكوى لدى محكمة إدارية في باريس لإجبار سلطات المدينة على إزالة اللافتة.

المنظمة رأت أن "ترويج السعودية لنفسها كوجهة عطلات للشعب الفرنسي، يمثل إهانة غير مقبولة للكرامة الإنسانية وبالتالي مشكلة للنظام العام ما يتطلب تدخل القضاء".

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام القنصلية السعودية في إسطنبول التي شهدت مقتل جمال خاشقجي

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