البث الحي
سياسة

"إهانة للكرامة".. طلب لإزالة لافتة تروج للسياحة السعودية من باريس

لاقتة التي تروج للسياحة في السعودية في وسط باريس
لاقتة التي تروج للسياحة في السعودية في وسط باريس
29/10/2019

قدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" طلبا لدى القضاء لإزالة لافتة إعلانية ضخمة في باريس تروج للسياحة في السعودية التي وصفتها بـ"الإهانة للكرامة الإنسانية" بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ما القصة؟
  • بدأت المملكة في الأسابيع الأخيرة حملة كبيرة لتعزيز أعداد الزائرين إليها، فقدمت تأشيرات سياحية للمرة الأولى وباشرت بحملة دعائية في أنحاء العالم.
  • لكن الحملة تأتي بعد سنة على مقتل الصحفي السعودي خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي منتقدة لسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في اسطنبول. وحمل نشطاء وأجهزة استخبارية مسؤولية مقتله لولي العهد، إلا أن السلطات السعودية نفت أي دور له.
  • الملصق الضخم المرفوع في وسط باريس قرب دار الأوبرا التاريخي يظهر جزيرة خلابة تحيط بها مياه زرقاء وشعار يقول "كن أول الزائرين … #أهلا بك في السعودية".
  • المنظمة ومقرها فرنسا قالت "هذا استفزاز صارخ لا يمكن لفرنسا السماح به في مثل هذه الفترة الرمزية في قلب باريس".
  • مراسلون بلا حدود أضافت أنها رفعت شكوى لدى محكمة إدارية في باريس لإجبار سلطات المدينة على إزالة اللافتة.
  • المنظمة رأت أن "ترويج السعودية لنفسها كوجهة عطلات للشعب الفرنسي، يمثل إهانة غير مقبولة للكرامة الإنسانية وبالتالي مشكلة للنظام العام ما يتطلب تدخل القضاء".
     

    ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام القنصلية السعودية في إسطنبول التي شهدت مقتل جمال خاشقجي
خلفية
  • تقول مجموعات حقوقية وأممية إنه بعد سنة على القتل الوحشي لخاشقجي على يد فريق سعودي أرسل إلى اسطنبول، لم تتم محاسبة أي شخص. 

           

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)