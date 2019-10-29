أمير الكويت: لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين أشقائنا بمجلس التعاون

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه "لم يعد مقبولا أو محتملا استمرار الخلاف بين أشقائنا في دول مجلس التعاون لاسيما مع الظروف المصيرية العصيبة التي تشهدها المنطقة".
وجاءت كلمة أمير الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة الكويتي.
السمو فوق الخلافات
أبرز ما جاء في كلمة أمير الكويت:
- الخلاف بين أشقائنا في مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا.
- يستوجب الأمر علينا السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا على الفور.
- لا خيار أمامنا سوى ترسيخ وحدتنا ونبذ الخلافات وأسباب الفتن والفرقة.
- نتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار.
- أنبهكم مجددًا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا والتي نستشعر أخطارها وتداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا.
- المنطقة تشهد ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة.
- علينا أن نضع مصالح أمتنا العربية فوق كل اعتبار.
رأب صدع البيت الخليجي
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، إن أمير الكويت أكد ضرورة محاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمته.
أبرز ما قاله رئيس مجلس الوزراء:
- أمير الكويت يسعى إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة واحتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون.
- الكويت تسعى إلى تعزيز العمل العربي المشترك ودعت إلى تجاوز خلافاتنا العربية.
- سعت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، إلى نقل هموم عالمنا العربي والإسلامي.
- الكويت سعت للمشاركة في جهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
- سعت الكويت للدفاع عن قضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينة باعتبارها القضية المركزية الأولى.