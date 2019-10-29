أمير الكويت: لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين أشقائنا بمجلس التعاون

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه "لم يعد مقبولا أو محتملا استمرار الخلاف بين أشقائنا في دول مجلس التعاون لاسيما مع الظروف المصيرية العصيبة التي تشهدها المنطقة".

وجاءت كلمة أمير الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة الكويتي.

السمو فوق الخلافات

أبرز ما جاء في كلمة أمير الكويت:

الخلاف بين أشقائنا في مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا.

يستوجب الأمر علينا السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا على الفور.

لا خيار أمامنا سوى ترسيخ وحدتنا ونبذ الخلافات وأسباب الفتن والفرقة.

نتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار.

أنبهكم مجددًا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا والتي نستشعر أخطارها وتداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا.

المنطقة تشهد ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة.

علينا أن نضع مصالح أمتنا العربية فوق كل اعتبار.

سمو الأمير يلقي النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة https://t.co/mJK4RTI7ac#الكويت #كونا (م.ن) pic.twitter.com/NzUhnt3hge — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 29, 2019

رأب صدع البيت الخليجي

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، إن أمير الكويت أكد ضرورة محاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمته.

أبرز ما قاله رئيس مجلس الوزراء: