أردوغان: روسيا أبلغتنا بالانسحاب الكامل للقوات الكردية في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا أبلغت تركيا بأن المقاتلين الأكراد في سوريا أكملوا انسحابهم من المناطق القريبة من الحدود طبقا لاتفاق توصلت إليه أنقرة وموسكو.

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أردوغان قال في كلمة، بمناسبة يوم الجمهورية، إن السلطات الروسية "أبلغت سلطاتنا المعنية بإكمال الجماعات.. انسحابها من هناك".

أردوغان: نحن لسنا هناك (في سوريا) لنبقى هناك. نحن لدينا هدف واحد فقط: تنظيف المنطقة من الجماعات "الإرهابية".

أردوغان: انتهت مهلتي الـ 120 والـ 150 ساعة التي حددناها مع الجانبين الأمريكي والروسي، وهناك مباحثات سنجريها الأربعاء.

أردوغان: تركيا أظهرت قدرتها على تنفيذ ما تريده بإمكاناتها الذاتية عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي ومسؤولياتها التاريخية دون أخذ إذن من أحد.

وقبل تصريحات الرئيس التركي بقليل أعلنت روسيا انتهاء انسحاب القوات الكردية بالكامل كما هو مقرر.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "انسحاب الوحدات المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المحدد".

وأضاف شويغو أنه "تم نشر حرس الحدود السوريين وشرطتنا العسكرية هناك".

كما نقل بيان لوزارة الدفاع الروسية عن ضابط روسي كبير يعمل في سوريا أن 68 وحدة كردية تضم 34 ألف فرد انسحبت من "المنطقة الآمنة" بأسلحتها ومعداتها بحلول الموعد النهائي للمهلة.

وقال الضابط إن الجيش السوري أقام 84 نقطة حدودية على الحدود السورية التركية.

اتفاق

رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال إن بلاده ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا في شمال شرق سوريا ما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية انسحبت من المنطقة.

بموجب اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين تركيا وروسيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود، تم امهال وحدات حماية الشعب الكردية 150 ساعة للانسحاب مع أسلحتهم من منطقة تمتد 30 كلم على الجانب السوري من الحدود التركية.

بموجب اتفاق سوتشي من المقرر أن تبدأ تركيا وروسيا في تسيير دوريات مشتركة في شريط حدودي على قسم كبير من الحدود بين سوريا وتركيا عند انتهاء المهلة.

وفد روسي بدأ زيارة إلى تركيا لمناقشة طريقة عمل الدوريات والوضع الأمني الأشمل في شمال شرق سوريا.

وزارة الدفاع التركية قالت إن الوفد أجرى محادثات لليوم الثاني الثلاثاء دون أن توضح ما إذا كان البلدان اتفقا على كيفية عمل الدوريات.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال مساء الثلاثاء إن "الدوريات المشتركة ستبدأ قريبا".

وضع خطير

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن عبر عن قلقه تجاه ما وصفه "بالوضع الخطير المستمر في شمال شرق سوريا"، وحث كل الأطراف على العمل من أجل استقرار الوضع هناك.

رايبرن: نحن قلقون من استمرار الوضع الخطير في شمال شرق سوريا ولهذا السبب نستمر في دعوة الجانب التركي إلى الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

رايبرن: نطالب ليس النظام (السوري) فحسب، بل أيضا الروس عبر ممارسة نفوذهم، لعدم السماح بتحول الوضع في الشمال الشرقي إلى صراع جديد قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.

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