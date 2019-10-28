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سياسة

مجلس العموم البريطاني يرفض الانتخابات المبكرة بأغلبية كبيرة

 جونسون طالب البرلمان بالتصويت على مقترح لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر/ كانون أول القادم.
 جونسون طالب البرلمان بالتصويت على مقترح لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر/ كانون أول القادم.
28/10/2019

رفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان) الإثنين، خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

التفاصيل
  • جاء رفض مجلس العموم لخطط رئيس الوزراء بأغلبية 299 صوتا مقابل 70 صوتا.  
  • كان جونسون يسعى لاستعادة أغلبية حزبه المحافظ في البرلمان من خلال إجراء انتخابات مبكرة في 12 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبذلك يستطيع حسم الخلاف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. 
طلب جونسون  
  •  جونسون طالب البرلمان بالتصويت على مقترح لإجراء انتخابات مبكرة في 12 من ديسمبر/ كانون الأول القادم.
  • كان جونسون يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للتدقيق في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. 
  • وسبق أن تقدم جونسون بمقترحين لمجلس العموم لإجراء الانتخابات، إلا أنه  فشل في الحصول على دعم الأغلبية المطلوبة لذلك وهي ثلثا أصوات الأعضاء. 
  • في ظل عدم وجود أغلبية، فإن زعيم حزب المحافظين في حاجة إلى دعم من نواب حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي.
مجلس العموم رفض دعوة رئيس الوزراء لانتخابات مبكرة بأغلبية 299 صوتا مقابل 70 صوتا ـ رويترز
ماذا بعد؟
  •  من المتوقع أن يدفع رئيس الوزراء البريطاني باتجاه إجراء انتخابات في 9 من ديسمبر/ كانون أول المقبل من خلال تقديم مشروع قانون آخر، حسبما ذكرت مصادر في الحكومة البريطانية لوكالة أنباء برس أسوسيشن. 
  • من شأن مشروع القانون أن يضيف تعديلا على القانون الذي يحدد الإطار الزمني للانتخابات، والذي سيحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة من نواب البرلمان. 
  • في وقت سابق من اليوم، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوربي بمنحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 من يناير/ كانون الثاني 2020.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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