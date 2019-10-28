ما مصير تنظيم الدولة بعد مقتل البغدادي؟ [فيديو]

قال خبراء ومحللون سياسيون إن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي سيكون له أثر سلبي كبير على التنظيم لكنه لن يقضي عليه ما لم تُقطع الأسباب والجذور العميقة للتطرف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات أمريكية في سوريا.

وقال الكاتب والمفكر محمد مختار الشنقيطي إن تنظيم الدولة من التنظيمات الهرمية حيث تكون مركزية القائد لها أهمية خاصة فيها ومقتل القائد يعد نكسة حقيقية للتنظيم.

وأضاف الشنقيطي لبرنامج "المسائية" على قناة الجزيرة مباشر أن البغدادي كان مشكلة كبيرة للحراك في سوريا والعراق وللثورات العربية بشكل عام موضحا أن ممارسات تنظيم الدولة لوثت الحراك الثوري العربي وأفقدته نصاعته الأخلاقية بسبب ما ارتكبه من فظائع.

واستطرد الشنقيطي: "تنظيم الدولة لا يمكن اتهامه بالعمالة وإنما بالجهالة والتعصب الأعمى والعيش في الأوهام ما مهد الطريق أمام كل عدو وطامع في المنطقة لأن يجد ثغرة لدخولها إضافة إلى أن ممارسات التنظيم ساعدت في كسر شوكة الثورة السورية وكانت عونا للنظام السوري بشكل غير مباشر".

هل تنظيم الدولة أداة في يد المخابرات العالمية ومنها #أمريكا؟#البغدادي pic.twitter.com/95yalVGpww — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2019

واستبعد الشنقيطي أن يكون الرئيس الأمريكي جدول موعد العملية العسكرية التي استهدفت البغدادي وفقا لحساباته الانتخابية موضحا "لا يمكن في الولايات المتحدة أن يتلاعب رئيس بقضايا تتعلق بالأمن القومي".

واتفق دوغلاس باندوا كبير الباحثين في معهد كيتو الأمريكي مع الشنقيطي في ذلك قائلا: "لا أظن أن العملية العسكرية ضد البغدادي كان يمكن توقيتها من جانب ترمب" وأضاف "لو كان ذلك ممكنا لكان من الأفضل لترمب أن يشن هذه العملية قبل وقت قليل من الانتخابات وليس الآن".

هل هناك علاقة بين توقيت مقتل #البغدادي وقرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ pic.twitter.com/G2CM9MEjRX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2019

ويسعى الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الذي انتخب في عام 2016، إلى إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

من جانبه قال الكاتب الصحفي السوري بسام جعارة إنه من الصعب القضاء على أيديولوجية تنظيم الدولة في ظل الظلم الذي تتعرض له شعوب المنطقة.

ما الذي يعنيه قتل أبو بكر #البغدادي فيما يخص #سوريا والثورة السورية؟

مع الكاتب الصحفي بسام جعارة pic.twitter.com/LhzR1a07aj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2019

وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية حسن أبو هنية إن البغدادي ليس أكثر من واجهة رمزية للتنظيم الذي نفذ خلال سنوات آلاف الهجمات الصغيرة.

وأضاف أبو هنية "لا يمكن لسياسة قطع الرؤوس أن تقضي على تنظيم الدولة ما لم تُقطع الأسباب والجذور العميقة للتطرف".

وتابع: "تنظيم الدولة أحد أكثر التنظيمات الراديكالية المعاصرة تماسكا وقوة ولم يسبق لتنظيم مماثل أن سيطر على هذه المساحة الواسعة من الأراضي كما فعل في سوريا والعراق".

وأضاف: "يجب التفريق بين المشروع السياسي للخلافة وبين التنظيم الذي ما زال باقيا بآلاف المقاتلين حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية".

وأشار أبو هنية إلى استمرار الصراعات الجيوسياسية في المنطقة والتي تمهد الطريق لعودة تنظيم الدولة بشراسة.

هل انتهى تنظيم الدولة بعد مقتل #البغدادي؟

مع حسن أبو هنية الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة pic.twitter.com/xBVrmRL8Rq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2019

وأكد الرئيس الأمريكي مقتل البغدادي في عملية سرية نفذتها قوات أمريكية خلال الليل في قرية باريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي خطاب له اليوم الأحد، أكد ترمب أن البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها عقب حشره في نفق أسفل المجمع السكني الذي كان يسكن فيه، مشيرا إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله.