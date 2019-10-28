لبنان: تواصل الاحتجاجات ودعوات لتشكيل حكومة جديدة

واصل اللبنانيون اليوم الإثنين تظاهراتهم الاحتجاجية غير المسبوقة، في مختلف أنحاء البلاد، وقطعوا الطرق بالسيارات والإطارات المشتعلة والأتربة، احتجاجاً على الفساد والأوضاع المعيشية.

وتستمر الاحتجاجات على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة قبل أيام، أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي، فيما دعت شخصيات لبنانية سياسية ودينية لتشكيل حكومة جديدة، وتحقيق مطالب المتظاهرين، وحذرت من التعامل مع الوضع بنظرة "استهتارية".

شلل

لا تزال الطرق الحيويّة في لبنان، مُغلقة لليوم الثاني عشر من الاحتجاجات الشعبيّة، رغم قرار أمني، السبت الماضي، بتسهيل حركة مرور المواطنين.

منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أغلقت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان على رأسها المصارف، التي أعلنت استمرار الإغلاق اليوم الإثنين، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرق الرئيسية.

دعا ناشطون أمس الأحد إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق، بركن السيارات وسط الطرق، تحت شعار "إثنين السيارات".

صباح الإثنين، كانت طرق رئيسية مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضاً.

حاولت قوات الأمن والجيش مؤخراً، فتح عدد من الطرق المغلقة، في مناطق مختلفة في البلاد، غير أن المتظاهرين قاوموا ذلك.

شكل عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين، الأحد، سلسلة بشرية في أنحاء البلاد، وحملوا لافتات تشير إلى رفض الطائفية والتفرقة.

وزارة التربية والتعليم اللبنانية، توعدت الأحد بفرض إجراءات جزائية على أية مؤسسة تعليمية تستأنف الدراسة من دون قرار من الوزارة.

وسائل الإعلام اللبنانية كانت قد تداولت السبت بيانًا عن استئناف التدريس الإثنين، لكن سرعان ما نفت الوزارة صحته.

حكومة جديدة

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعا الأحد إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب.

الزعيم الدرزي، أضاف عبر "تويتر"، أنه يجب تشكيل هذه الحكومة "بعيدا عن التخوين والتشكيك وربط الأمور بنظريات المؤامرة".

أردف جنبلاط أن ذلك يأتي "منعا من الوصول إلى الفوضى أو الانهيار".

البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، دعا المسؤولين إلى عدم إهمال مطالب الشعب، وتأليف حكومة مصغرة مؤلّفة من اختصاصيّين.

جاء كلام الراعي في قداس الأحد، أضاف فيه: "لا ينبغي النظر إلى الانتفاضة بنظرة استهتاريّة، ولا يحق الانحراف بها إلى نزاع حزبي".

بيار رفول، مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون للشؤون السياسية، أكد أن عون لا نية لديه لتشكيل حكومة جديدة.

حول إمكانية استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، اعتبر رفول أن "هذا غير وارد إطلاقا في مثل هذه الظروف التي يمر بها لبنان".

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