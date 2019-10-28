شلل في المحاكم الجزائرية بسبب إضراب غير مسبوق للقضاة
28/10/2019
شلّ الإضراب غير المسبوق للقضاة الجزائريين في يومه الثاني كل المحاكم والمجالس القضائية، الإثنين، حسب نقابة القضاة.
ما القصة؟
نقابة القضاة تطالب "باستقلالية العدالة" وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آلاف قاض.
أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح، الإثنين، في يومه الثاني، بلغت 98 في المئة.
شلّ الاضراب "كل محاكم البلاد" كما أكد لوكالة "فرنس برس" سعد الدين مرزوق، المتحدث باسم نادي القضاة، وهو نقابة غير مرخصة نشأت مع بداية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 من شباط/فبراير.
دخلت نقابة القضاة، الأحد، إضرابًا مفتوحًا ومقاطعة للأعمال القضائية على مستوى البلاد احتجاجًا على حركة التنقلات، معتبرة أن وزارة العدل تتعدى على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
دعا 9 قضاة يشغلون عضوية المجلس الأعلى للقضاء (من أصل 29 قاضيًا مجموع الأعضاء)، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل بحث أخطر أزمة يعرفها سلك القضاء.
وزارة العدل تطالب القضاة بالعودة إلى العمل
طلبت وزارة العدل، في بيان موقع من قبل أمينها العام زوقار محمد من رؤساء المجالس القضائية والنواب العموم السهر على التنفيذ الفعلي للحركة السنوية (التغييرات)، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.