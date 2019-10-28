حماس تعلن جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة، وذلك بعد لقاء عقد، الإثنين، في غزة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

التفاصيل

اللقاء جمع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الذي وصل الأحد إلى قطاع غزة، وممثلو الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.

يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن فيها أن حوارا سيبدأ مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيرا للانتخابات العامة من دون تحديد موعدها.

أبرز تصريحات إسماعيل هنية

جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، واحترام إرادة شعبنا الفلسطيني، وليس لدينا أي تردد أو أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة.

متمسكون بانتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني.

متمسكون بضرورة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وترتيب بيتنا الفلسطيني.

أكدنا على ضرورة بناء النظام السياسي الفلسطيني، واستعادة وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، وترتيب مؤسسات السلطة الفلسطينية يجب أن يقوم على قاعدة الانتخابات الحرة ومبدأ الشراكة.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال لقائه حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

رئيس لجنة الانتخابات في غزة

تم الاتفاق على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات والموقف الوطني، والجميع يسير في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات تشريعية ورئاسية.

عقدنا لقاءات مع حركة حماس في غزة للتشاور بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

نأمل أن تحقق الانتخابات الوحدة الوطنية بفضل تكاتف وتفهم الجميع للمرحلة القادمة الصعبة التي نواجهها.

سنعود إلى رام الله ولدينا شعور كبير بالاقتراب أكثر من إجراء الانتخابات، ونأمل أن نسير في المستقبل نحو إجراء انتخابات للمجلس الوطني.

تصريحات يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة

جاهزون للانتخابات دوما وسنجعل هذه الانتخابات رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا.

كنا وما زلنا وسنظل في حماس مع خيارات شعبنا ومع أن نحتكم لرأي الشعب ولن نختلف معه في يوم من الأيام.

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