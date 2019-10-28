الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة من دون ترخيص مسبق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حظر استيراد جميع أنواع الطائرات المسيرة من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

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وزارة التجارة الكويتية قالت في بيان إن القرار يحظر استيراد "جميع أنواع الطائرات من دون طيار بمختلف أحجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية".

القرار يلزم الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

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