الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة من دون ترخيص مسبق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حظر استيراد جميع أنواع الطائرات المسيرة من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.
التفاصيل
- وزارة التجارة الكويتية قالت في بيان إن القرار يحظر استيراد "جميع أنواع الطائرات من دون طيار بمختلف أحجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية".
- القرار يلزم الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.
خلفيات
- في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الكويت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد.
- صحف محلية نشرت خلال الشهور الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقا أمنيا.
- الصحف نشرت تقارير عن رصد تحليق طائرة مسيرة فوق منزل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ساحل البلاد.
- مجلس الوزراء الكويتي ذكر وقتها في تغريدة على تويتر أن القرار جاء بعد رصد "طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت".
- المجلس قال إن "القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن رصد الطائرة المسيرة، وسبل التصدي لمثل تلك الحالات".
- القرار جاء بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية بطائرات مسيرة، والتي تبنتها جماعة الحوثي في اليمن.
- الولايات المتحدة والسعودية اتهمتا إيران بالمسؤولية عن الهجمات، لكن الأخيرة نفت ذلك.
- مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نشروا مقاطع فيديو لما قالوا إنها لطائرات مسيرة وصواريخ قادمة من العراق باتجاه السعودية.
- تقارير لوسائل إعلام عربية ودولية ذكرت أن جماعات مدعومة من إيران هي التي نفذت الهجوم انطلاقا من جنوب العراق.
- بغداد نفت هذه التقارير وتوعدت بمعاقبة كل من يحاول استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات بالمنطقة.