العراق: مقتل 5 متظاهرين والجيش يعلن حظرا للتجوال في بغداد

قتل 5 متظاهرين، الاثنين، في بغداد بحسب ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان وبهذا يرتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات التي استؤنفت الخميس في العراق إلى 82 قتيلا.

وبلغت حصيلة القتلى في بغداد وحدها 26 متظاهراً منذ مساء الخميس، غالبيتهم أصيبوا بطلقات الغاز المسيل للدموع في الرأس، بحسب المفوضية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من المتظاهرين وقد اخترقت القنابل المعدنية، التي تطلقها القوات الأمنية، جماجمهم.

وتتواصل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في بغداد، وعدد من محافظات العراق الجنوبية، لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الجيش العراقي يعلن حظرا للتجوال

أعلن الجيش العراقي حظراً للتجوال في بغداد ست ساعات بدءا من منتصف ليل الإثنين.

قال التلفزيون العراقي نقلا عن قائد عمليات بغداد إن السلطات أعلنت حظر التجول في العاصمة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر.

نقابة المعلمين أعلنت إضراباً عاماً لمدة أربعة أيام تضامناً مع مطالب المتظاهرين، وهددت باتخاذ موقف أقوى إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب.

أعداد من الطلبة بدأت في التوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، لمشاركة المتظاهرين احتجاجاتهم.

القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وصف ما يحدث في المظاهرات التي تجري في العراق بأنه فتنة تستهدف الحشد الشعبي وتدار بأيد خارجية وداخلية.

اتهم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الحكومة العراقية بمحاولة الزج بالحشد الشعبي في الاحتجاجات الشعبية من أجل الصدام مع الشعب.

قال الصدر إن سلاح الحشد الشعبي موجه ضد تنظيم الدولة وليس ضد الشعب العراقي.

مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر قرارا باستدعاء وزيرين وأعضاء في مجلس النواب للاستجواب في قضايا تتعلق بهدر المال العام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في تغريدة إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في العراق عن كثب ودعا جميع الأطراف لرفض العنف.

وأعرب بومبيو عن قلق الولايات المتحدة العميق من حجب الإعلام وأكد ضرورة الحفاظ على الحريات الصحفية.

قتل 82 متظاهرا منذ بدء الموجة الثانية من الاحتجاجات مساء الخميس في العراق

يأتي ذلك بينما صوت مجلس النواب العراقي بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء وحزم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي جراء اندلاع المظاهرات.

تعديل الدستور

خلال الجلسة الاعتيادية صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور ستقدم توصياتها خلال 4 أشهر.

صوت المجلس على إلغاء جميع امتيازات مخصصات الرئاسات الثلاث وامتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين والوكلاء والمديرين العامين وإلغاء امتيازات رؤساء الهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم.

البرلمان أقر أيضا حل مجالس المحافظات غير المنتظمة وخول المحافظ في إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة، وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي، على أن يتولى مجلس النواب الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية.

وكان البرلمان عقد، الإثنين، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات الحكومية وقالت مصادر في الدائرة الإعلامية في البرلمان إن "جلسة البرلمان عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور 200 نائبا".