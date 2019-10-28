الرئيس العراقي: قلقون بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة

أبدى الرئيس العراقي برهم صالح قلقه من الاعتماد على التحالف مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، لاسيما عقب العملية العسكرية التركية على شمال سوريا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس العراقي مع الصحفي الأسترالي جوناثان سوان لموقع أكسيوس الإخباري، بثتها شبكة "إتش بي أو".

أبرز تصريحات الرئيس العراقي

قوة بقاء الولايات المتحدة مسألة حساسة للغاية، وحلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن الاعتماد عليها في الوقت الراهن.

القضية لا تعني قطع علاقات العراق مع الولايات المتحدة، لكنها تستلزم إعادة النظر.

لست ممن يساوم الأمريكيين أو الروس ويقول لهم: إذا لم تفعل هذا من أجلي؛ سأذهب في الاتجاه المعاكس.

نحتاج إلى التفكير في أولوياتنا الخاصة، كنت واضحًا جدًا بهذا الشأن.

هذه لحظة حرجة لدور الولايات المتحدة في العالم، وليس في الشرق الأوسط وحده.

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