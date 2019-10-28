البث الحي
سياسة|العراق

الرئيس العراقي: قلقون بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة

الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
28/10/2019

أبدى الرئيس العراقي برهم صالح قلقه من الاعتماد على التحالف مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، لاسيما عقب العملية العسكرية التركية على شمال سوريا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس العراقي مع الصحفي الأسترالي جوناثان سوان لموقع أكسيوس الإخباري، بثتها شبكة "إتش بي أو".

أبرز تصريحات الرئيس العراقي
  • قوة بقاء الولايات المتحدة مسألة حساسة للغاية، وحلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن الاعتماد عليها في الوقت الراهن.
  • القضية لا تعني قطع علاقات العراق مع الولايات المتحدة، لكنها تستلزم إعادة النظر.
  • لست ممن يساوم الأمريكيين أو الروس ويقول لهم: إذا لم تفعل هذا من أجلي؛ سأذهب في الاتجاه المعاكس.
  • نحتاج إلى التفكير في أولوياتنا الخاصة، كنت واضحًا جدًا بهذا الشأن.
  • هذه لحظة حرجة لدور الولايات المتحدة في العالم، وليس في الشرق الأوسط وحده.
خلفية
  • انسحبت القوات الأمريكية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من شمالي سوريا، تاركة الأكراد في مواجهة تركيا، ما عدّه الأكراد طعنة غادرة سددها الرئيس ترمب لحلفائه الأكراد.
  • شنت تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا يوم 9 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت عليها عملية "نبع السلام" لإبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها عقب انسحاب الجنود الأمريكيين من المنطقة.
  • تقول تركيا إنها تريد إنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كم داخل سوريا، لإعادة توطين مليوني لاجئ سوري يوجدون في تركيا في الوقت الحالي.
  • في الوقت نفسه، يشترك العراق في الحدود مع تركيا وسوريا، ما يجعله عرضة بشكل خاص لآثار الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية.
المصدر : أكسيوس
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)