الاتحاد الأوربي يوافق على تمديد "بريكست" 3 أشهر‎

أعلن الاتحاد الأوربي، الإثنين، موافقته على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" لثلاثة أشهر، بعد أن كان مقررا نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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أعلن رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك أن دول الاتحاد وافقت على منح بريطانيا "تأجيلا مرنا".

يتيح ما يسمى بـ"التأجيل المرن" لبريطانيا الخروج حتى قبل انتهاء مهلة التمديد الجديدة، والتي تنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني، إذا ما صادق الجانبان على اتفاق الخروج.

قال توسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر "من المتوقع إضفاء الطابع الرسمي على القرار من خلال إجراء مكتوب".

بحسب نسخة من الاتفاق، قد يتم خروج بريطانيا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أو 31 ديسمبر/ كانون الأول في حال أقنع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان بإقرار اتفاق بشأن الانسحاب قبل نهاية العام.

وافقت فرنسا، التي كانت بين الدول الأكثر تحفظا على مسألة التأجيل، على المهلة الجديدة لكن بشروط.

أعقب اجتماع سفراء الاتحاد الأوربي نهاية أسبوع شهدت مشاورات مكثفة بما في ذلك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين تحدثا هاتفيًا الأحد.

في هذه الأثناء، سيتوجب على لندن تعيين مسؤول رفيع ليشغل منصب مفوّض لدى الاتحاد الأوربي والموافقة على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بحسب النص الذي أقره التكتل.

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