الاتحاد الأوربي يوافق على تمديد "بريكست" 3 أشهر‎

أعلن الاتحاد الأوربي، الإثنين، موافقته على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" لثلاثة أشهر، بعد أن كان مقررا نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
التفاصيل
خلفيات
- الأربعاء الماضي، أيدت دول الاتحاد الأوربي خطة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد من حيث المبدأ، لكنها لم تتفق بعد حينها على المدة التي سيمنحونها للندن لحل أزمتها السياسية.
- الثلاثاء، قال توسك إنه سيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد بريكست.
- السبت الماضي، صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل تشريعي يُلزم الحكومة بطلب تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.
- كان من المفترض أن يصوت البرلمان في اليوم نفسه على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوربي، لكن بتمرير التعديل التشريعي تأجّل التصويت.
- اتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي جرى في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.
- كان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.