ألمانيا تدعو إلى إنهاء التدخل الخارجي في ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تستضيفه برلين في وقت لاحق من هذا العام، سيسعى إلى إيجاد سبل لإنهاء التدخل الخارجي في ليبيا.

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