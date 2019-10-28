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سياسة

ألمانيا تدعو إلى إنهاء التدخل الخارجي في ليبيا

ماس (يسار) متحدثا إلى جوار سلامة (يمين) وسيالة (وسط)
ماس (يسار) متحدثا إلى جوار سلامة (يمين) وسيالة (وسط)
27/10/2019

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تستضيفه برلين في وقت لاحق من هذا العام، سيسعى إلى إيجاد سبل لإنهاء التدخل الخارجي في ليبيا.

التفاصيل
  • ماس قال للصحفيين، خلال زيارة قصيرة لليبيا، إن التدخل الأجنبي "مشكلة أساسية" في الأزمة الليبية وإن إيقافها "أحد أهداف برلين".
  • وزير الخارجية الألماني وصف مؤتمر برلين بأنه "عملية جادة تشمل الدول المؤثرة".
  • ماس أكد أن ألمانيا تدعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قائلا إنها ضرورية "لإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا من أجل تحقيق سلام دائم".
  • الوزير الألماني قال إنه من المنتظر أن يسبق المؤتمر اجتماع على مستوى الخبراء لبحث تحقيق الشروط اللازمة لانعقاد المؤتمر.
  • ماس ذكر أن "الموضوع معقد وطويل الأمد وشاق، غير أن من ينظر إلى الوضع في ليبيا، لابد أن يتوصل إلى النتيجة التي تفيد بضرورة المحاولة".
  • ماس أوضح أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي جاء لخلق التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه.
  • كما أشار إلى دعوة دول أخرى للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل.
  • الوزير الألماني أكد أن بلاده حريصة على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية، وأن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد التوافق الكامل بين المشاركين.
  • ماس شدد في الوقت نفسه على أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر.
  • الوزير الألماني كان يتحدث إلى جانب نظيره الليبي محمد طاهر سيالة ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في بلدة زوارة على بعد 100 كم غرب العاصمة الليبية طرابلس.
  • المسؤولون الثلاثة عرضوا التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين على فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
     

    رئيس المجلس الرئاسي الليبي في حكومة الوفاق فايز السراج
  • السراج رحب بمؤتمر برلين، داعيا إلى الاستفادة من "أخطاء" الماضي وضرورة بحث وتقييم أسباب إخفاق اللقاءات التي عقدت في السابق في تحقيق تقدم على الأرض.
  • السراج ذكر أن الانقسام الدولي شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة، وعرقلة محاولات الوصول إلى تسوية.
  • السراج أوضح أن وقف إطلاق النار مرهون بانسحاب المليشيات المعتدية وألا يكون هناك أي تهديد للعاصمة طرابلس بأية صورة كانت.
  • لم يتم بعد تحديد موعد المؤتمر ولكن من المرجح انعقاده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أو مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
  • يأمل مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في إنهاء الخلاف الدولي بشأن ليبيا خلال مؤتمر برلين، قبل عقد مؤتمر محلي يجمع كل الأطراف الليبية، بحسب خطة عمل طرحها هذا الصيف تدعو كذلك إلى وقف لإطلاق النار.
المصدر : وكالات
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