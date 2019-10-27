مسؤول أمريكي: مقتل أبو بكر البغدادي بعملية سرية في سوريا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي السبت في عملية سرية في إدلب شمال غربي سوريا، بحسب تقارير إخبارية.
ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤول الجيش الذي جرى إطلاعه على نتائج العملية، أنها نفذت بمروحيات عسكرية أمريكية في إدلب شمال غربي سوريا.
عملية سرية
- نفذ فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عال يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية. وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.
- نقلت المجلة عن المسؤول في البنتاغون قوله إن الرئيس دونالد ترمب صادق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
- نيوزويك عن مسؤول البنتاغون: البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.
- مسؤول البنتاغون: زوجتا البغدادي قتلتا في الغارة وكانتا ترتديان سترات متفجرة.
- المسؤول قال إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل لتنظيم الدولة في سوريا.
- وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده تنفيذ عملية استهدفت البغدادي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل ولم يحدد إن كانت العملية قد نجحت.
- لكن بحسب مجلة نيوزويك، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.
- شبكة (سي إن إن) الإخبارية، نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش استهدف البغدادي في غارة شمال غربي سوريا.
- المسؤول أضاف أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ساعدت في تحديد مكان البغدادي.
- سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: التأكيد النهائي لمقتل البغدادي في انتظار نتيجة اختباري الحمض النووي والبصمات.
- رويترز: مسؤولان إيرانيان يقولان إن طهران تبلغت بمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
ترمب يغرد
- قبيل هذه الأنباء، غرد ترمب على تويتر قائلًا: شيء كبير للغاية حدث للتو (دون أية تفاصيل).
- البيت الأبيض أعلن في بيان مقتضب أن الرئيس سيدلي بتصريح "هام جدًا" صباح اليوم الأحد بتوقيت واشنطن (13:00 بتوقيت غرينتش).
أبو بكر البغدادي
- البغدادي (48 عامًا)، عراقي الجنسية، واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي.
- انشق البغدادي عن تنظيم القاعدة عام 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
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منذ الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم الدولة في العراق، اختفى البغدادي تمامًا عن الأنظار.
- البغدادي ظهر علنًا عندما اعتلى منبر جامع النوري الكبير بالموصل عام 2014، ليعلن قيام "دولة الخلافة" في العراق والشام حينها، وقد نشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة، كما ظهر مرة أخرى نهاية أبريل/ نيسان الماضي متوعدًا بـ"الثأر" بعد معركة الباغوز في شرق سوريا.
- وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد عرضت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
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سرت شائعات كثيرة في السابق لم يتم تأكيدها عن مقتل البغدادي، ونجا الرجل من غارات جوية عدة وأصيب مرة واحدة على الأقل، بحسب تقارير استخباراتية.