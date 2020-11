مسؤول أمريكي: مقتل أبو بكر البغدادي بعملية سرية في سوريا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي السبت في عملية سرية في إدلب شمال غربي سوريا، بحسب تقارير إخبارية.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤول الجيش الذي جرى إطلاعه على نتائج العملية، أنها نفذت بمروحيات عسكرية أمريكية في إدلب شمال غربي سوريا.

Something very big has just happened!

