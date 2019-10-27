مسؤول أمريكي: مقتل أبو بكر البغدادي بعملية سرية في سوريا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي السبت في عملية سرية في إدلب شمال غربي سوريا، بحسب تقارير إخبارية.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤول الجيش الذي جرى إطلاعه على نتائج العملية، أنها نفذت بمروحيات عسكرية أمريكية في إدلب شمال غربي سوريا.

عملية سرية

نفذ فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عال يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية. وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

نقلت المجلة عن المسؤول في البنتاغون قوله إن الرئيس دونالد ترمب صادق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

نيوزويك عن مسؤول البنتاغون: البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.

مسؤول البنتاغون: زوجتا البغدادي قتلتا في الغارة وكانتا ترتديان سترات متفجرة.

المسؤول قال إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل لتنظيم الدولة في سوريا.

وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده تنفيذ عملية استهدفت البغدادي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل ولم يحدد إن كانت العملية قد نجحت.

لكن بحسب مجلة نيوزويك، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

شبكة (سي إن إن) الإخبارية، نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش استهدف البغدادي في غارة شمال غربي سوريا.

المسؤول أضاف أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: التأكيد النهائي لمقتل البغدادي في انتظار نتيجة اختباري الحمض النووي والبصمات.

رويترز: مسؤولان إيرانيان يقولان إن طهران تبلغت بمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

ترمب يغرد

قبيل هذه الأنباء، غرد ترمب على تويتر قائلًا: شيء كبير للغاية حدث للتو (دون أية تفاصيل).

البيت الأبيض أعلن في بيان مقتضب أن الرئيس سيدلي بتصريح "هام جدًا" صباح اليوم الأحد بتوقيت واشنطن (13:00 بتوقيت غرينتش).

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

أبو بكر البغدادي