صحيفة: استقالة وزير التعليم الأردني على خلفية "أزمة المعلمين"

قدم وزير التربية والتعليم العالي الأردني وليد المعاني، الأحد، استقالته إلى رئيس الحكومة، على خلفية أزمة المعلمين التي شهدتها البلاد بداية العام الدراسي الحالي، حسب إعلام محلي.

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صحيفة الغد اليومية (مستقلة) نقلت عن الوزير تأكيده تقديم استقالته لرئيس الوزراء عمر الرزاز، من دون توضيح أسباب ذلك.

مصادر للصحيفة، لم تسمها، أفادت بأن استقالة المعاني جاءت على خلفية تجاهل الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين.

بينت المصادر أن استقالة وزير التربية والتعليم تأتي "قبل تعديل حكومي مرتقب".

مصدر حكومي نفى لموقع عمون الإخباري أنباء تحدثت عن استقالة أكثر من وزير في حكومة الرزاز، اليوم.

لم يصدر أي تعليق حكومي رسمي على أنباء استقالة الوزير المعاني أو قبولها من رئيس الحكومة الرزاز حتى مساء اليوم الأحد.

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

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