شاهد: ترمب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بشمال غرب سوريا.

وقال ترمب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض "أبو بكر البغدادي قتل" مضيفا أنه ذلك تم بعد تفجير "سترته" الناسفة.

أبرز تصريحات ترمب

أبو بكر البغدادي قتل بعد أن حشر في نفق.

أبو بكر البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها وقتل 3 من أطفاله.

حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي.

العديد من رفاق البغدادي قتلوا خلال العملية وسنعلن العدد بدقة في وقت لاحق.

تمكنا من تحديد مكان البغدادي قبل أسبوعين.

تابعت عملية قتل البغدادي عبر الفيديو برفقة نائب الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان وآخرين وكانت كفيلم رائع.

البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء وكان يصرخ مذعورا.

8 طائرات أمريكية قامت بعمل إنزال على منزل البغدادي.

نشكر تركيا وروسيا والعراق وسوريا على مساعدتهم.

روسيا كانت عظيمة وحلقنا فوق مناطق خاضعة لها في سوريا لكنهم لم يعرفوا ماذا كنا نفعل بالضبط.

روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة.

تركيا كانت تعلم إلى أين نتجه ولم تحدث أية مشاكل وقد ساعدونا كثيرا.

المبنى الذي كان يقيم فيه البغدادي كان يحتوي على أنفاق.

قتلنا البغدادي ومن قبله حمزة بن لادن وسندمر كل من يهدد بلادنا، وسندمر هؤلاء الوحوش ولن يفروا منا.

كان هناك إطلاق نار كثيف في العملية ولم يصب أي جندي من قواتنا فقط أصيب أحد الكلاب ضمن القوة.

كانت لدينا مخاوف من التعرض لإطلاق نار ولكن كانت هناك مساعدة من الرئيس الروسي العظيم والتركي والسوري.

تمت إزالة الركام الذي سببه انهيار النفق وتمكنت القوة من جلب قطع من جثة البغدادي وتم إجراء اختبار عليها.

زوجتا البغدادي كانتا على الأرض ولكن لم يتم تفجير السترتين الناسفتين اللتين كانتا ترتديانهما.

أثناء العملية كان البغدادي يصرخ ويبكي وكان خائفا بشكل واضح.

بفضل توجيهاتي قمنا بالقضاء على خلاقة البغدادي بنسبة 100% في مارس/آذار من هذا العام.

يجب أن نتذكر عمليات القتل وقطع الرؤوس وطريقة قتل الطيار الأردني ونأمل أن لا نرى مستقبلا شيئا مثيلا.

تعرفنا على هوية أبو بكر البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة.

نأمل ألا نرى شيئا مماثلا في المستقبل فقد كان البغدادي الأسوأ في العالم وكان شخصا جبانا لا يريد أن يموت.

سنواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية.

الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم.

النفط في سوريا غذى تنظيم الدولة وعملياته ويجب أن نأخذ حصتنا الآن وسأعقد صفقة مع شركة عالمية.

لم أخبر نانسي بيلوسي بالعملية بشكل مسبق لأنني لم أشأ أن يتعرض أي شخص للخطر.

الظهور الأول لزعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي

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