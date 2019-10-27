شاهد: الولايات المتحدة تبدأ إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا

بدأت الولايات المتحدة، إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا الغني بالنفط حسبما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث دخلت قافلة عسكرية ترفع أعلاما أمريكية إلى سوريا من العراق.

التفاصيل

دخلت قافلة عسكرية ترفع أعلاما أمريكية إلى سوريا من العراق، يوم السبت، في أعقاب إعلان واشنطن نيتها إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا الغني بالنفط، بحسب ما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لـ(فرانس برس).

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن بدأت تعزيز مواقعها في محافظة دير الزور حيث توجد حقول النفط السورية الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أن هذا الانتشار العسكري يهدف إلى "منع تنظيم الدولة وفاعلين آخرين من الوصول إلى حقول النفط في هذه المنطقة" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال مراسل فرانس برس إن قافلة من حوالي 13 مركبة عسكرية أمريكية دخلت سوريا من العراق، وتوجهت إلى محافظة الحسكة المجاورة.

وأوضح أن القافلة عبرت نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وعبرت مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية (شمال شرق).

خلفيات

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ستحتفظ بمجموعة من الأفراد العسكريين الأمريكيين في شرق سورية " لمنع تنظيم الدولة من الوصول إلى حقول النفط".

إسبر أعلن الجمعة نية واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق حيث ينتشر 200 جندي أمريكي.

حلف شمال الأطلسي: "نتخذ حاليا تدابير لتعزيز مواقعنا في دير الزور، للتأكد من أن تنظيم الدولة لن يتمكن من الوصول إلى مصدر يؤمن له إيرادات تسمح له بضرب المنطقة أو أوربا أو الولايات المتحدة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، سحب العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا ما أفسح المجال لعملية عسكرية تركية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد المكون الرئيسي فيها.

ترمب: عدد قليل من الجنود الأمريكيين سيبقون في سوريا في المناطق التي تحوي نفطا.

ترمب: قمنا بضمان أمن النفط وسنقوم بحمايته وسنقرر ماذا سنفعل في المستقبل.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت يوم الخميس، إرسال تعزيزات لحماية حقول النفط بدون توضيح حجمها.

روسيا تتهم أمريكا بسرقة نفط سوريا

من جانب آخر اتهمت روسيا، الولايات المتحدة بنهب نفط سوريا، وقالت وزارة الدفاع في بيان السبت إن" ما تفعله واشنطن حاليا من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرق سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي".