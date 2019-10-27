شاهد: المتظاهرون في لبنان يشكلون سلسلة بطول 170 كيلو مترا

شكل عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين، الأحد، سلسلة بشرية في أنحاء البلاد في اليوم الحادي عشر من المظاهرات غير المسبوقة ضد السياسيين الذين يتهمونهم بالفساد.

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تشابكت أيادي المحتجين على طول الطرق الساحلية اللبنانية بهدف تشكيل سلسلة بشرية تمتد بطول 171 كيلومترا من الجنوب إلى الشمال.

غطت السلسلة مسافة تمتد على 170 كيلومتراً من صور جنوباً إلى طرابلس شمالاً، مروراً بساحة الشهداء في وسط بيروت. وشملت كل الساحات التي شهدت تظاهرات منذ انطلاقة الحراك في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

جولي تيغو بو ناصيف، وهي إحدى منظمي المبادرة، قالت لوكالة فرانس برس "كل شيء بات جاهزاً، لدينا متطوعون على الدراجات النارية يساعدوننا في ملء فراغات السلسلة".

جولي أضافت "الفكرة خلف هذه السلسلة البشرية هي أن نظهر أن لبنان من شماله إلى جنوبه يرفض الطائفية".

تستهدف الاحتجاجات في أنحاء البلاد الطبقة السياسية المتهمة بإساءة استغلال السلطة واستغلال موارد الدولة لمصالحها الشخصية.

تستمر الاحتجاجات في لبنان على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة قبل أيام أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي.





شلل

أصابت الاحتجاجات البلاد بالشلل بسبب الاعتصامات وإغلاق الطرق بالحواجز خلال المظاهرات التي اجتذبت كل أطياف الساحة السياسية في لبنان.

جمعية مصارف لبنان قالت في بيان إن البنوك ستظل مغلقة غدا الإثنين، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، حتى تعود الأوضاع للاستقرار في ضوء استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

أغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى ثمانية أيام عمل مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة من دون وجود حل للأزمة في الأفق. كما أغلقت المدارس والعديد من الشركات أبوابها.

حاول الجيش اللبناني السبت، فتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق مختلفة في البلاد.

جرح السبت ستة أشخاص على الأقل في صدام بين الجيش ومتظاهرين كانوا يحاولون قطع طريق في منطقة البداوي قرب طرابلس في شمال لبنان.

عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين يشكلون سلسلة بشرية في أنحاء البلاد (رويترز)

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