روسيا تشكك في عملية قتل البغدادي وتنفي تحليق طائرات أمريكية في إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية إن هناك "تضاربا في المعلومات بشأن العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في إدلب السورية.

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الوزارة قالت إن التضارب في المعلومات "يثير تساؤلات وشكوك بشأن صحتها وخاصة نجاحها".

وكالة الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الدفاع قولها إنه ليس لديها معلومات موثوق بها عن العملية الأمريكية.

الدفاع الروسية: يتوجب على الولايات المتحدة تقديم أدلة مباشرة على إقامة قائد تنظيم الدولة الإرهابي البغدادي في المنطقة.

الدفاع الروسية: الإعلان الجديد عن مقتل أبو بكر البغدادي ليست له أية أهمية عملية على الإطلاق على الوضع في سوريا أو على تصرفات "الإرهابيين" الباقين في إدلب.

الوزارة ذكرت أن منطقة إدلب السورية لم تشهد غارات جوية خلال الأيام الماضية سواء من قبل الطائرات الأمريكية أو من طائرات تابعة لدول في التحالف ضد تنظيم الدولة.

الوكالة نقلت عن الوزارة قولها إن لا علم لديها بشأن مزاعم تقديم روسيا مساعدة للقوات الجوية الأمريكية في عملية قتل البغدادي.

الوكالة عن الميجر جنرال إيغور كوناشينكوف قوله "لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية".

كوناشينكوف: ليس لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات موثوق بها بشأن تنفيذ جنود أمريكيين لعملية ’قتل’ أخرى لزعيم الدولة أبو بكر البغدادي في الشطر الذي تسيطر عليه تركيا من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن عن نجاح قوات أمريكية خاصة في قتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، عن طريق إنزال جوي، قائلا إن "الروس فتحوا لنا المجال الجوي أثناء عملية قتل البغدادي وعلى الأرض لم يكن هناك سوى القوات الأمريكية".

ترمب أوضح أن روسيا فتحت المجال الجوي السوري في مناطق نفوذها أمام القوات الأمريكية المحمولة جوا لشن العملية، إلا أنها لم تكن تعرف طبيعة المهمة الأمريكية.

ترمب وجه الشكر لروسيا وتركيا وسوريا والعراق على ما قدمته هذه الدول من دعم ساهم في تنفيذ العملية.

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