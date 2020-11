جنرال متقاعد من الجيش الأمريكي يشبه ترمب بموسوليني

شبه جنرال أمريكي متقاعد رفيع المستوى في الجيش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني بعد استهداف الرئيس للمؤسسات الإعلامية التي تقوم بتغطية نقدية له.

The White House Trump statement telling the entire Federal Government to terminate subscriptions to the NYT and Wash Post is a watershed moment in national history. No room for HUMOROUS media coverage. This is deadly serious. This is Mussolini.

— Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3) October 25, 2019