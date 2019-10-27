جنرال متقاعد من الجيش الأمريكي يشبه ترمب بموسوليني

شبه جنرال أمريكي متقاعد رفيع المستوى في الجيش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني بعد استهداف الرئيس للمؤسسات الإعلامية التي تقوم بتغطية نقدية له.

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أفادت تقارير إخبارية هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي أمر إدارته بأكملها بإلغاء الاشتراكات في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ما أثار انتقادات واسعة النطاق.

غرد الجنرال المتقاعد باري ماكافري قائلا" ترمب يطلب من الحكومة الفدرالية بأكملها إنهاء الاشتراكات في صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، هي لحظة فاصلة في التاريخ الوطني.

أضىاف ماكافري "لا مجال للتغطية الإعلامية الهزلية. هذا خطير. هذا موسوليني".

The White House Trump statement telling the entire Federal Government to terminate subscriptions to the NYT and Wash Post is a watershed moment in national history. No room for HUMOROUS media coverage. This is deadly serious. This is Mussolini. — Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3) October 25, 2019