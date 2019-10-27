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تركيا: واشنطن نسقت مع أنقرة قبل عملية استهداف البغدادي

زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي
زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي
27/10/2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد أنه تم التنسيق بين أنقرة وواشنطن قبيل العملية التي ذكرت وسائل إعلامية أمريكية أنها استهدفت زعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي وقُتل خلالها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إعلانه مقتل البغدادي بعملية سرية في إدلب السورية، صادق على تنفيذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. 

تنسيق بين واشنطن وأنقرة
  • وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر: قبيل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، حصل تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية للبلدين (دون إعطاء تفاصيل).
  • رويترز عن مسؤول تركي كبير: البغدادي وصل إلى مكان العملية الأمريكية قبل 48 ساعة من الغارة على حد علمي.
  • المسؤول التركي: الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالغارة التي نُفذت الليلة الماضية في سوريا. سنواصل تنسيق تحركاتنا على الأرض.
  • في وقت سابق اليوم، نقلت مجلة نيوزويك عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إنه لم يتم إبلاغ تركيا بالعملية قبل تنفيذها.     
  • المسؤول قال للمجلة: جرى تدمير المقر الذي كان يوجد به البغدادي بغارة جوية، بعد العملية، لمنع تحوله إلى "ضريح" له.
  • المجلة نقلت في وقت سابق عن مسؤول رفيع في البنتاغون أن البغدادي قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء السبت بمحافظة إدلب السورية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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