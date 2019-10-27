باكستان ترفض فتح مجالها الجوي لطائرة رئيس وزراء الهند

رفضت السلطات الباكستانية، الأحد، فتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ليتوجه إلى السعودية، حسب وزارة الخارجية الباكستانية.

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وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قال في بيان، إن الحكومة الهندية طلبت السماح لطائرة مودي، بالتحليق فوق مجال باكستان الجوي.

لم يوضح قرشي وجهة مودي لكن مسؤولا باكستانيا كبيرا قال لوكالة فرانس برس إن رئيس الوزراء الهندي كان في طريقه إلى السعودية حيث من المقرر أن يحضر منتدى للاستثمار.

البيان أوضح أن "اليوم 27 من أكتوبر/ تشرين الأول يوافق يوم كشمير الأسود، وقد رفضنا طلب الحكومة الهندية بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان، وبسبب أعمالهم الوحشية في كشمير المحتلة"، في إشارة إلى الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

هذه ثالث مرة في الأسابيع الأخيرة التي ترفض فيها إسلام أباد استخدام قادة الهند لمجالها الجوي، حيث رُفض طلبان مماثلان للرئيس الهندي رام نات كوفيند ومودي الشهر الفائت للسفر إلى ألمانيا وأيسلندا.

يحيي الكشميريون والباكستانيون فى 27 من أكتوبر من كل عام ذكرى "يوم جامو وكشمير الأسود"، وهو يوم الاحتلال الهندي للإقليم عام 1947.

أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الهندية بعد اشتباك جوي في فبراير/ شباط بين البلدين. وأعادت فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية المدنية في يوليو/ تموز، لتنهي بذلك القيود التي أثرت لشهور على مسارات مهمة في حركة الملاحة الجوية الدولية.

ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند

توعد بالقتال

في تسجيل فيديو بثته قنوات التلفزيون العامة والخاصة في باكستان، الأحد، توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالقتال من أجل حصول الكشميريين على حقهم في تقرير المصير.

خان قال إن "الشعب الباكستاني بأكمله يقف إلى جانب الكشميريين وسيواصل مدهم بالدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي في جميع الساحات الدولية، هذا هو تعهدي الوحيد بأن أكون سفير الكشميريين والمتحدث باسمهم".

خرجت تظاهرات في المدن الكبرى في باكستان اليوم، ولوح المحتجون بأعلام كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وطالبوا الهند برفع القيود المفروضة على الجزء الذي تسيطر عليه من الاقليم.

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