المغرب يعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة

قال متحدث باسم الشرطة المغربية إن أجهزة الأمن فككت ما يشتبه أنها خلية تابعة لتنظيم الدولة واعتقلت 6 أشخاص بالقرب من الدار البيضاء وفي مدينتي شفشاون ووزان بشمال البلاد.

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وزارة الداخليّة أوضحت في بيان أنّ أفراد الخلية "كانوا بصدد التحضير لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية في المستقبل القريب، بتنسيق مع عناصر أجنبيّة لداعش بغية ضرب بنى تحتيّة حساسة ومواقع حيوية".

الوزارة أضافت أن من يشتبه في أنه قائد الخلية كان على اتصال بخبير متفجرات ناشط في صفوف تنظيم الدولة.

العمليّة نفذتها قوات خاصّة من المكتب المركزي للأبحاث القضائيّة (وحدة لمكافحة الإرهاب).

كشفت عملية دهم منزل استأجرهُ أحد المشتبه بهم في وزان، أسلحةً ومعدّات تخييم ومعدّات خاصّة بالمرتفعات الجبليّة.

يبدو أنّ المجموعة كانت تخطّط للتوجّه إلى "قاعدة خلفيّة" في المرتفعات الجبليّة، بحسب بيان الوزارة.

وكان المتحدّث باسم الشّرطة المغربيّة أوضح في وقت سابق أنّ المشتبه بهم أوقفوا داخل فيلا في بلدة طماريس الساحلية قرب الدار البيضاء (غرب)، مشيرًا إلى حجز أدوات غطس وأقنعة وحقائب تحوي مواد مشبوهة، إضافةً إلى نص يُعلنون فيه بيعتهم للتنظيم.

وتواصل شرطة مكافحة الإرهاب المغربية عمليات تفتيش مخابئ أخرى في إطار هذه العملية بمدينتَي شفشاون ووزان.

العمليّة نفذتها قوات خاصّة من المكتب المركزي للأبحاث القضائيّة (الفرنسية)

قتلة السائحتين