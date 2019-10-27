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سياسة|المملكة المغربية

المغرب يعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة

تفكيك خلية سابقة في المغرب
تفكيك خلية سابقة في المغرب
26/10/2019

قال متحدث باسم الشرطة المغربية إن أجهزة الأمن فككت ما يشتبه أنها خلية تابعة لتنظيم الدولة واعتقلت 6 أشخاص بالقرب من الدار البيضاء وفي مدينتي شفشاون ووزان بشمال البلاد.

التفاصيل
  • وزارة الداخليّة أوضحت في بيان أنّ أفراد الخلية "كانوا بصدد التحضير لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية في المستقبل القريب، بتنسيق مع عناصر أجنبيّة لداعش بغية ضرب بنى تحتيّة حساسة ومواقع حيوية".
  • الوزارة أضافت أن من يشتبه في أنه قائد الخلية كان على اتصال بخبير متفجرات ناشط في صفوف تنظيم الدولة.
  • العمليّة نفذتها قوات خاصّة من المكتب المركزي للأبحاث القضائيّة (وحدة لمكافحة الإرهاب).
  • كشفت عملية دهم منزل استأجرهُ أحد المشتبه بهم في وزان، أسلحةً ومعدّات تخييم ومعدّات خاصّة بالمرتفعات الجبليّة.
  • يبدو أنّ المجموعة كانت تخطّط للتوجّه إلى "قاعدة خلفيّة" في المرتفعات الجبليّة، بحسب بيان الوزارة.

وكان المتحدّث باسم الشّرطة المغربيّة أوضح في وقت سابق أنّ المشتبه بهم أوقفوا داخل فيلا في بلدة طماريس الساحلية قرب الدار البيضاء (غرب)، مشيرًا إلى حجز أدوات غطس وأقنعة وحقائب تحوي مواد مشبوهة، إضافةً إلى نص يُعلنون فيه بيعتهم للتنظيم.

وتواصل شرطة مكافحة الإرهاب المغربية عمليات تفتيش مخابئ أخرى في إطار هذه العملية بمدينتَي شفشاون ووزان.

العمليّة نفذتها قوات خاصّة من المكتب المركزي للأبحاث القضائيّة (الفرنسية)
قتلة السائحتين
  • في يوليو/ تموز الماضي، حكم بالإعدام على ثلاثة مغاربة اعترفوا باغتيال سائحتين في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في جبال الأطلس الكبير (جنوب). كما حكِم على 21 آخرين في المجموعة بأحكام سجن بعضها لمدى الحياة.
  • طلب الادّعاء العام، الأربعاء الماضي، أمام الاستئناف تأييد هذه الأحكام الابتدائيّة، مع تنفيذ أحكام الإعدام في حقّ القتلة الثلاثة وتحويل عقوبة متهم رابع من المؤبد إلى الإعدام.
  • يُنتظر أن تختتم محاكمتهم أمام الاستئناف الأسبوع المقبل.
  • كان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
  • يقول المحققون إنّ المجرمين استوحوا العمليّة من أيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلاميّة بدون أن يتواصلوا مع كوادر التنظيم في الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.
  • أظهرت إحصاءات رسمية مغربية تعود إلى أواخر عام 2018 أن 1669 مغربيا سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة. ومع ذلك، فإن الهجوم الكبير الآخر الوحيد الذي وقع في البلاد خلال هذا العقد كان تفجير مطعم في مراكش عام 2011 أسفر عن مقتل 17 شخصا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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